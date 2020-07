Le jeu croisé Apex Legends ne placera pas les joueurs de console dans les lobbies PC

Le jeu croisé arrive sur Apex Legends plus tard cette année, et le développeur Respawn Entertainment a pris certaines mesures pour essayer de maintenir le niveau de compétence équilibré entre les plates-formes.

Dans un article sur TikTok (ta, DBLTAP), l’ingénieur logiciel Jake Smullen a expliqué que les joueurs de console ne seront pas placés automatiquement avec les joueurs PC, à la place «vous ne serez dans les lobbies PC cross-play que si vous avez un joueur PC dans votre équipe. ». L’équipe a vu des joueurs anxieux d’affronter quelqu’un sur PC, inquiets que «le PC va nous dominer». À tout le moins, cette mesure garantit des éléments similaires en ce qui concerne les plates-formes qui devraient aider à résoudre les problèmes d’équilibrage.

Le jeu croisé devrait arriver à l’automne, parallèlement à la date de sortie d’Apex Legends Steam, mais rien de plus précis que cela n’a encore été donné. Le jeu multijoueur devient cross-play et arrive sur Steam et Nintendo Switch à peu près en même temps, un geste intelligent qui augmente considérablement la base de joueurs et leur permet de jouer tous ensemble. Contrairement à certains des jeux que EA a apportés à Steam ces derniers temps, le jeu Battle Royale ne nécessitera pas que Origin s’exécute en arrière-plan, bien que vous ayez besoin d’un compte EA pour accéder au jeu croisé.

Si vous choisissez le jeu FPS sur Steam, vous aurez accès à de superbes charmes exclusifs sur le thème de Valve, qui sont assez adorables en ce qui concerne les incitations.

@lethal_jakeCrossplay va être énorme pour Apex. ## apexlegends ## gaming ## fyp ## foryou ## foryoupage ♬ son original – lethal_jake

Vous pouvez garder un œil sur la page Apex Legends Steam ici.