Le jeu Capcom Pragmata arrive sur les consoles et PC de nouvelle génération en 2022

Le récent événement PlayStation 5 de Sony a été rempli d’annonces surprenantes et intrigantes. Pragmata, le jeu spatial dont la bande-annonce s’ouvre dans les rues d’une ville déserte, compte certainement parmi les plus intéressants. Ce titre d’aspect plutôt bizarre provient de l’éditeur Capcom et devrait être lancé sur PlayStation 5, PC et Xbox Series X à une date non précisée en 2022.

Vérifiez Pragmata bande annonce dans la vidéo suivante:

Comme indiqué ci-dessus, Pragmata’s première bande-annonce s’ouvre dans une métropole déserte. Les voitures sont abandonnées dans les rues, tandis que quelqu’un dans une combinaison spatiale spécialement conçue se promène dans le but. Avant longtemps, cette personne portant une combinaison spatiale utilise un gadget qui lui permet de suivre où se trouve une jeune fille. L’enfant est retrouvé peu après, observant curieusement les mouvements de ce qui ne peut être décrit que comme un chat holographique. Encore, Pragmata n’est rien sinon intrigant.

Plus de scènes avec des gadgets de fantaisie et une scénographie plutôt impressionnante mènent finalement à la fin de la bande-annonce avec la fille et le porteur de la combinaison spatiale marchant sur la lune. Selon un article de blog de Yuri Araujo de Capcom révèle Pragmata se déroule dans un « futur dystopique proche sur la Lune de la Terre ».

Apparemment, les joueurs sont prêts à vivre une aventure de science-fiction inoubliable. La technologie de nouvelle génération, y compris le lancer de rayons, garantira une expérience aussi immersive que possible, taquine Araujo dans le billet de blog. L’équipe de développement du jeu chez Capcom continue de travailler dur sur le titre. Cependant, Araujo note que plus d’informations ne seront pas diffusées sur les ondes avant 2021.

[Source: Capcom]