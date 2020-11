Le jeu AEW pourrait nous ramener à l’âge d’or des jeux de lutte

Alors pourquoi un développeur ne vient-il pas d’en créer un autre Sans pitié? Nous dirions que de nombreux jeux modernes de la WWE ont essayé cela dans une certaine mesure, mais le problème semble se résumer à la complaisance. Quelque part en cours de route, la surabondance de fonctionnalités ajoutées aux jeux de lutte a finalement compromis la joie simpliste d’un jeu comme Sans pitié, et les attentes d’un versement annuel ont privé les développeurs de jeux de la WWE du temps et des ressources dont ils avaient besoin pour transformer le navire. En l’absence de vrais challengers à l’horizon, la WWE a appris à vivre avec des jeux riches en fonctionnalités qui semblaient bien au dos de la boîte et étaient généralement assez amusants pour vous faire oublier qu’ils étaient vraiment la seule option pour les fans de lutte à la recherche d’un Sans pitié-expérience unique.

Une fois de plus, cependant, All Elite Wrestling vient ébranler la complaisance de la WWE.

AEW était pratiquement fondée sur la conviction que la complaisance de la WWE était leur plus grande faiblesse. Les fondateurs de la société ont examiné la baisse des notes de la WWE au cours des 20 années qui ont suivi la sortie de WWF No Mercy et a théorisé que beaucoup de ces fans de catch n’étaient vraiment allés nulle part; ils ont juste arrêté de regarder la WWE.

Récemment, l’un de ces fondateurs (Cody Rhodes) était sur place pour aider à confirmer le développement de trois nouveaux jeux basés sur la marque AEW. L’un est un jeu mobile de «casino» légèrement inquiétant, l’autre est un simulateur de directeur général appelé Directeur général AEW Elite, et le troisième est un projet actuel et de nouvelle génération sans titre qui, selon le lutteur Kenny Omega, est inspiré du modèle Sans pitié et le Lutte professionnelle virtuelle Jeux. En fait, nous savons déjà que Sans pitié Le réalisateur Hideyuki «Geta» Iwashita assistera l’ancien créateur de jeux de la WWE Yuke’s dans le développement du projet.

Nous n’en savons pas beaucoup plus sur le jeu au-delà de ces informations et du peu que nous pouvons glaner dans la bande-annonce du projet «work in progress», mais le talent qu’ils ont déjà rassemblé est plus que suffisant pour exciter les fans. Ce talent inclura presque certainement les contributions de l’arbitre AEW Aubrey Edwards (qui a travaillé pendant plus d’une décennie en tant que producteur de jeux vidéo) et du lutteur Kenny Omega qui est non seulement notoire dans la communauté des jeux de combat, mais est un tel nerd que la plupart de ses Les mouvements dans le ring sont des références au jeu vidéo. Il est même venu une fois sur le ring habillé en Sous-titre personnage:

