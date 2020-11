Le japonais Osaka inspire son propre personnage de manga – Tennis

in

Naomi Osaka, triple vainqueur du Grand Chelem au Japon, a inspiré un nouveau personnage de manga à paraître dans un numéro du magazine Nakayoshi le mois prochain, ont annoncé dimanche les éditeurs. Osaka, qui est l’athlète féminine la mieux payée au monde, est une fan de manga et d’anime et s’est tournée vers les médias sociaux pour accueillir le personnage.

Sa sœur Mari Osaka participe à la création du personnage.

«Grandir en lisant des mangas / en regardant des dessins animés était quelque chose qui me liait énormément, ma sœur et moi, donc c’est vraiment excitant pour nous deux», a écrit Naomi Osaka sur Twitter à côté d’une photo de son personnage, avec une raquette de tennis et des cheveux roses.

Nakayoshi a déclaré dans son Tweet que le nouveau manga, intitulé «Unrivaled NAOMI Tenkaichi», sortira dans leur magazine du 28 décembre.

Une tentative précédente de dépeindre Osaka, qui a une mère japonaise et un père haïtien, comme un personnage de dessin animé raté, lorsque le sponsor Nissin l’a dépeinte avec la peau pâle et les cheveux châtain clair, provoquant un tollé public.

La société de nouilles a retiré la publicité et s’est excusée auprès d’Osaka et a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de la « blanchir ».

Le Japon s’est toujours considéré comme un pays racialement homogène, bien que plusieurs athlètes de race mixte à succès comme Osaka, le sprinter Asuka Cambridge et le lanceur de baseball Yu Darvish, remettent en question cette image. (Reportage de Jack Tarrant; Édité par Stephen Coates)