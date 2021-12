Le Jack Daniel’s est-il un whisky ou un bourbon ?

Whisky, bourbon, scotch… Nous entendons diverses appellations, mais sont-elles toutes valables lorsqu’il s’agit du Jack Daniel’s ? En effet, cette marque connue de tous est retrouvée sous de nombreux noms, toutefois, tous ne sont pas corrects dans le cas présent. Nous attirons ici votre attention sur la différence entre le whisky et le bourbon, deux catégories distinctes qu’il convient de définir quand nous parlons de Jack Daniel’s.

Qu’est-ce que le Jack Daniel’s ?

Marque favorite de nombreux consommateurs à travers le monde, le Jack Daniel’s voit le jour en 1866 aux États-Unis, dans le Tennessee. Facilement reconnaissable grâce à ses bouteilles de formes carrées, la marque distingue une grande variété de whiskys au succès indéniable partout en France.

Aujourd’hui, le Jack Daniel’s est une marque de référence partout où vous allez. Parmi les petits favoris des bars et restaurants, ce dernier peut être dégusté seul ou en mélange pour un cocktail au goût inégalable. Apprécié de tous, ce dernier présente par ailleurs un avantage considérable pour tout amateur de whisky : son prix. Retrouvé à un tarif des plus abordables, ce dernier peut être savouré quel que soit le budget.

Il convient toutefois de déterminer à quelle catégorie appartient le Jack Daniel’s, si celui-ci peut être qualifié de bourbon ou non, une appellation souvent mal employée.

Quelle est la différence entre un whisky et un bourbon ?

Souvent confondus, le whisky et le bourbon sont deux alcools appartenant à la famille des spiritueux. Si ceux-ci présentent de nombreuses similitudes, ils peuvent également être distingués sur plusieurs points différents, et notamment leur processus d’élaboration.

Définition du whisky

Le whisky est un alcool dont la création reste encore méconnue entre l’Écosse et l’Irlande. Si ces pays d’Europe se disputent son origine, celui-ci est aujourd’hui produit dans différentes régions du monde : Amérique, Canada, Japon…

Réalisé à partir de céréales telles que l’orge, le blé, le maïs et le seigle, le whisky est une eau-de-vie suivant un processus d’élaboration particulier. Ce dernier est alors fermenté avant d’être distillé. Au moyen d’eau et de levure ajoutés au mélange, nous pouvons obtenir un alcool qui ne pourra être qualifié de whisky qu’à condition de contenir plus de 40% d’alcool. Il devra également avoir été affiné dans des fûts sur une certaine période de temps.

Définition du bourbon

Si l’appellation de “bourbon” est souvent utilisée à tort, c’est en raison de son origine. En effet, le bourbon est en réalité une variété de whisky. Ce dernier n’est produit qu’aux États-Unis et demande une préparation se distinguant légèrement de celle du whisky.

La recette du bourbon, bien que semblable à celle du whisky, voit une différence notamment en termes des céréales. En effet, pour le bourbon, il convient d’utiliser 51% de maïs ainsi que du blé ou du seigle. En ajoutant une quantité d’eau suffisante afin de réduire le niveau d’alcool, celui-ci doit alors finalement se situer entre 40 et 50%.

Enfin, de manière à pouvoir bénéficier d’une telle appellation, le bourbon doit avoir vieilli en fût durant au moins deux ans.

Nous remarquons alors plusieurs différences entre le whisky et le bourbon, notamment en termes de production, mais également en ce qui concerne son origine. En effet, si le whisky peut être produit dans différentes régions du monde, le bourbon ne peut l’être qu’aux États-Unis. Parmi les autres indices vous permettant de distinguer les deux, nous retrouvons également la texture, puisque le whisky sera plus fluide que le bourbon.

En ce qui concerne le Jack Daniel’s, il est alors important de noter que ce dernier appartient à la catégorie des whiskys et non des bourbons.

