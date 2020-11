Le Hyundai Grand i10 Nios obtient une mauvaise cote de sécurité mondiale NCAP 2 étoiles!

Le Global NCAP a récemment testé en collision le Hyundai Grand i10 Nios et il n’a réussi qu’à obtenir une cote de sécurité 2 étoiles en matière de protection des occupants adultes et enfants. En revanche, le Tata Tiago obtient une cote de sécurité 4 étoiles de Global NCAP.

Le Global NCAP a réalisé une autre série de crash-tests pour les voitures fabriquées et vendues ici en Inde et les résultats sont assez choquants cette fois. Nous parlons ici du Hyundai Grand i10 Nios, qui a subi les tests de collision Global NCAP et qui a obtenu une cote de sécurité deux étoiles plutôt médiocre. Depuis son lancement plus tôt l’année dernière, le Grand i20 Nios est devenu une berline très populaire dans son segment. Le mauvais score dans les résultats des crash tests est cependant assez décevant, en particulier lorsque les constructeurs automobiles indiens intensifient leur jeu en matière de sécurité.

Hyundai Grand i10 Nios obtient une cote de sécurité médiocre de deux étoiles aux crash tests Global NCAP.

Global NCAP, comme c’est leur norme, a testé la variante de base Era du Grand i10 Nios. Le crash test frontal de la berline a été réalisé à une vitesse de 64 km / h. Le Grand i10 Nios est reparti avec une mauvaise cote de sécurité deux étoiles pour la protection des occupants adultes et enfants. La variante de base Era du Grand i10 Nios est équipée de série de deux coussins gonflables et reçoit même des prétendeurs de ceinture de sécurité pour les deux occupants avant.

Le rapport de crash-test de Global NCAP indique que la structure et la zone du plancher du Nios étaient toutes deux «instables» à l’impact. Pendant ce temps, la protection de la tête et du cou des adultes du conducteur et du passager a été jugée bonne. Cependant, la protection thoracique du Grand i10 Nios pour le conducteur a été jugée «faible» tandis que le passager avant a obtenu une cote «adéquate». Les Nios n’ont pas non plus très bien réussi en matière de protection des enfants occupants.

Comme indiqué précédemment, la protection des enfants occupant le Nios n’a obtenu qu’une note de deux étoiles. Hyundai n’offre pas de système de retenue pour enfant recommandé sur le Nios et cela a contribué de manière significative au score. C’est également la raison pour laquelle le Santro s’est mal comporté en matière d’occupation des enfants lorsqu’il a été testé plus tôt. La protection contre les collisions pour un enfant de trois ans a été jugée médiocre dans le Nios tandis qu’un occupant de 18 mois avait une meilleure protection.

Le Grand i10 Nios n’est pas livré avec des ancrages de siège enfant ISOFIX standard, ni de ceintures de sécurité à 3 points pour tous les passagers de la voiture. En revanche, le Tata Tiago, qui est un rival direct du Grand i10 Nios, a obtenu une cote de sécurité 4 étoiles de Global NCAP plus tôt cette année. Cela apparaît particulièrement comme une surprise lorsque même des fabricants locaux comme Tata et Mahindra prennent la sécurité très au sérieux, en obtenant des cotes de quatre ou cinq étoiles pour leurs propres voitures. Le Nios est cependant conforme à la réglementation indienne des crash-tests.