Le Huawei Nova 8 SE devient officiel en Chine

Huawei Nova 8 SE a été officiellement annoncé aujourd’hui (source GSMArena) et, il arbore un design très similaire à la iPhone 12. L’une des caractéristiques les plus distinctives de l’iPhone de cette année est le système de caméra à l’arrière. Le module de forme carrée du Nova 8 SE est placé au même endroit que le système de caméra de l’iPhone 12. De plus, les anneaux autour des objectifs de la caméra rappellent également beaucoup ceux utilisés dans l’iPhone 12, du point de vue du design. Il ne nous appartient pas de dire si les choix de conception de Huawei avec le Nova 8 étaient destinés à imiter le design de l’iPhone 12, mais les similitudes sont frappantes. Sous le capot, ce téléphone est livré avec un chipset Dimensity 720 de MediaTek sans intérêt, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’un panneau FHD + OLED de 6,53 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau, rien de tel que le design à encoche large de l’iPhone 12.

Cet appareil de milieu de gamme supérieur dispose d’une petite batterie de 3800 mAh, mais d’un autre côté, vous pouvez le charger avec une puissance de charge allant jusqu’à 66 W. Selon Huawei, le téléphone peut être complètement chargé en 35 minutes au total. La configuration à quatre caméras comprend un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le marché intérieur chinois sera la demeure de Nova 8 et le prix gravitera vers l’équivalent de 400 dollars.