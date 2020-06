Le Huawei MateBook X Pro 2020 est plus solide, plus rapide et maintenant disponible en Australie

Depuis sa sortie d’origine en 2018 en tant que tout premier ordinateur portable FullView au monde, le Huawei MateBook X Pro avait pour objectif de fournir à ses clients un produit qui combinait la portabilité avec une haute performance tout en conservant les valeurs de conception classiques de Huawei: lisse et nette.

Le modèle 2020 continue ce qu’il a commencé il y a deux ans, mais cette fois avec des améliorations de son affichage, de ses performances et de sa conception légère.

Nouvel affichage

Le Huawei Matebook X Pro dispose d’un écran sans bordure de 13,9 pouces qui prend en charge jusqu’à une résolution 3K (3000 × 2000). Son rapport écran / corps de 91% offre une expérience incroyablement immersive pour les utilisateurs, et maintenant avec l’ajout de 10 points multi-touch et Fingers Gesture Screenshot, l’interface est plus intelligente et plus réceptive.

L’écran plus large ne se fait pas au détriment d’un produit plus lourd et plus volumineux. Le MateBook X Pro reste relativement léger à 1,35 kg avec un corps ultra mince de 14,6 mm, ce qui le rend parfait pour transporter partout où vous en avez besoin.

«Le tout nouveau Huawei MateBook X Pro répond à cela, incarnant la conception et le savoir-faire de Huawei dans une solution puissante et performante», a déclaré Larking Huang, directeur général de Huawei Consumer Business en Australie

Performances nouvelles et améliorées

Un autre gros ajout au modèle 2020 est ses capacités de performances nouvelles et améliorées. Équipé du processeur Intel Core i7 de 10e génération et de NVIDIA GeForce, tout, du montage vidéo au jeu, sortira en douceur et en toute transparence. Et ce n’est pas seulement le visuel qui s’est amélioré, mais aussi le son. Grâce à sa configuration à quatre haut-parleurs, le MateBook X Pro peut produire une expérience sonore significative et de haute qualité partout.

Le nouveau modèle prend en charge le WiFi rapide et Bluetooth 5.0 afin que les utilisateurs obtiennent la meilleure connectivité possible avec des vitesses de transmission de données plus rapides, une couverture du signal plus large et des capacités de diffusion plus solides. Le MateBook X Pro dure également beaucoup plus longtemps grâce à la batterie 56Wh3 et aux modes d’économie d’énergie disponibles. Et tandis que votre ordinateur portable travaille dur pendant des heures, le Shark Fin 2.0 fournit un refroidissement intelligent, adapté et efficace qui ne perturbe pas.

Le nouveau HUAWEI MateBook X Pro est disponible en ligne et en magasin à partir d’aujourd’hui, le 3 juin 2020. Lorsque les consommateurs achèteront le HUAWEI MateBook X Pro entre le 3/06/2020 et le 17/06/2020, ils recevront une paire bonus de HUAWEI FreeBuds 3 active écouteurs Bluetooth antibruit d’une valeur de 299 $ RRP.

Le Huawei MateBook X Pro est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 3299 $ chez certains détaillants. Visitez Huawei.com.au pour plus d’informations.