Le Honda ZR-V sera-t-il un autre entrant dans l’espace VUS sous-compact en Inde?

Honda a déposé un brevet pour un nouveau SUV sous-compact appelé le ZR-V qui a de grandes possibilités de venir en Inde, étant donné le succès des SUV de moins de 4m ici. Il n’y a cependant pas encore de mot du fabricant à ce sujet.

Honda Cars a déposé un brevet pour une nouvelle voiture appelée ZR-V auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Nous savons maintenant que Honda travaille sur deux nouveaux VUS pour le marché mondial, dont l’un est même un VUS sous-compact. Bien que Honda ait très peu parlé de ce nouveau SUV de moins de 4 m, notre supposition est que cette nouvelle plaque signalétique ZR-V est en effet pour le SUV sous-compact et il y a de grandes chances qu’il arrive en Inde. Le succès du segment des VUS sous-compacts en Inde n’est pas un secret et il n’y a aucune raison pour que Honda ne veuille pas exploiter le potentiel alors qu’ils auraient un produit pour le même.

Honda a déposé un brevet pour un nouveau SUV sous-compact appelé le ZR-V qui a de grandes possibilités de venir en Inde.

Le nom ZR-V a été enregistré en Australie et pourrait être utilisé dans la région Asie et Océanie. Si vous connaissez vos voitures Honda, vous savez que Honda ajoute généralement le suffixe R-V qui signifie véhicule de loisirs aux noms de ses véhicules multisegments urbains. La Honda ZR-V rejoindrait ainsi la famille des Honda CR-V, BR-V, HR-V et WR-V qui portent la même nomenclature. Honda a également des modèles comme l’UR-V et le XR-V, mais ceux-ci ne sont vendus spécifiquement qu’en Chine et nulle part ailleurs.

Il n’y a pas beaucoup de détails disponibles sur le ZR-V pour le moment. Cependant, le Z dans le nom ZR-V laisse entendre que ce modèle est destiné aux jeunes acheteurs. Honda a déjà utilisé la lettre Z pour désigner la génération Z et l’a utilisée dans le passé pour des modèles comme le CR-Z. On ne sait pas grand-chose non plus sur la plate-forme qui sous-tendrait le ZR-V. Des rapports suggèrent que le SUV sous-compact pourrait être basé sur la plate-forme Honda Brio de deuxième génération. Cela pourrait signifier essentiellement qu’il pourrait remplacer le BR-V.

Lisez aussi: Cette Vespa a coûté un énorme Rakh 12 Lakh lors de son lancement en 2016 en Inde! Voici pourquoi

En Inde, Honda pourrait également utiliser le ZR-V pour combler l’écart entre le WR-V et le CR-V dans la gamme de produits de l’entreprise. Cela rendrait également le SUV sous-compact rentable à produire pour les pays de l’ANASE soucieux des prix, en plus d’être vendu sur les marchés d’Amérique latine également. Il y a même des spéculations qui suggèrent que le ZR-V pourrait être basé sur la plate-forme du Jazz de nouvelle génération qui pourrait être vendu dans les pays plus développés comme un modèle positionné sous la Honda Vezel.

Lisez aussi: Regardez la Hyundai i20 N testée sur un lac gelé en Suède!

Si Honda apporte le ZR-V en Inde, il rivalisera avec des gens comme le Hyundai Venue, le Mahindra XUV300, le Tata Nexon, le Ford Ecosport et le Maruti Suzuki Vitara Brezza. Ce segment est de plus en plus encombré de nouveaux produits à venir comme la Kia Sonet, Renault HBC, Nissan Magnite et la version Toyota de la Vitara Brezza. Sur le plan international, la Honda ZR-V affrontera la Toyota Raise. Il est trop tôt pour parler d’un calendrier de lancement, mais nous pourrions avoir plus d’informations à ce sujet vers la fin de l’année.