Le HomePod d’Apple obtient enfin le support des «services de musique tiers» … à un moment donné

Rumeurs de un diminutif ou Les variantes HomePod à bas prix tourbillonnent pratiquement depuis que l’effort de haut-parleur intelligent novice d’Apple a été dévoilé il y a plus de trois ans lors de l’édition 2017 de la Conférence mondiale des développeurs. Mais avec l’événement virtuel de la WWDC 2020 entièrement consacré aux mises à jour logicielles, nous n’avons évidemment pas eu de nouvelle alternative Amazon Echo et Google Home aujourd’hui non plus.

Bien sûr, cela ne signifie toujours pas que le géant de la technologie basé à Cupertino est prêt à jeter l’éponge cette industrie florissante, préparant apparemment non pas une mais deux modèles HomePod différents pour les annonces officielles et les versions commerciales d’ici la fin de l’année.

En attendant que cela se produise, nous avons en fait aperçu (ou plutôt, les gens de MacRumors l’ont fait) d’une fonctionnalité logicielle majeure venant vraisemblablement aux côtés des prochains membres de la famille des haut-parleurs intelligents d’Apple. Sans entrer dans les détails, la société a révélé dans le cadre d’une diapositive de présentation de HomeKit que des « services de musique tiers » étaient en préparation.

Ceux qui ne connaissent pas HomePod (et la stratégie souvent trop rigide de « jardin clos » d’Apple) pourrait être choqué d’apprendre que ce n’est pas encore une chose, avec des goûts de Spotify et Pandora essentiellement non pris en charge par l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents du monde en ce moment. Bien sûr, vous pouvez techniquement diffuser votre musique à partir de ces plates-formes sur le HomePod si vous l’associez à votre iPhone ou iPad à l’aide d’AirPlay, mais ce n’est pas exactement ce que nous appellerions une expérience transparente et pratique.

Heureusement, Apple semble prêt à embrasser correctement les services de streaming de musique tiers, bien que malheureusement, il n’y ait pas encore de détails sur les noms, les dates ou l’exécution elle-même. En d’autres termes, nous ne pouvons pas être sûrs à 100% que le HomePod sera bientôt compatible avec Spotify ou Pandora. Après tout, il existe plus de «services de musique tiers» que vous ne pouvez compter sur les doigts de vos deux mains.

Pourtant, une chose est à peu près gravée dans la pierre. À un moment donné dans un avenir pas si lointain, les propriétaires de HomePod seront en mesure de demander directement à Siri de jouer des morceaux d’une source différente d’Apple Music, et peu importe la façon dont la société met en œuvre cette fonctionnalité, c’est un progrès.