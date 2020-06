Le héros et le méchant ne se rencontrent jamais? /Film

La filmographie de Luc Besson a empiré progressivement. Mais nous sommes reconnaissants que les années 1990 lui aient permis de nous offrir l’un des films de science-fiction les plus divertissants de la décennie: Le cinquième élément.

Bien avant la venue de Thanos, un prêtre, un chauffeur de taxi, un chef d’entreprise et un être suprême cherchaient tous des pierres qui leur donneraient le pouvoir de sauver le monde. Si cela ressemble au début d’une blague, eh bien, c’est un peu parce que ce film est carrément idiot quand vous essayez de le décrire à n’importe qui. Et en tant que cinquième élément Honest Trailer souligne, en quelque sorte, le héros et le méchant de notre film ne se rencontrent jamais.

La bande-annonce honnête du cinquième élément

Maintenant, on pourrait dire qu’en fin de compte Leeloo (Milla Jovovich) est le véritable héros de Le cinquième élément. Et techniquement, elle rencontre Zorg, mais pas exactement en face-à-face puisqu’elle se cache dans un conduit d’air, et il lance des balles dans le plafond par le bas, la blessant gravement. Mais Leeloo ne fait pas exactement le voyage typique du héros. C’est toujours elle qui essaie de réaliser son objectif, mais Korben Dallas (Bruce Willis) est celui qui a un arc complet, évite l’appel à l’aventure, finalement l’accepte, trouve l’amour et tout ce jazz.

Quoi qu’il en soit, la vraie star de ce film est Chris Tucker comme Ruby Rhod. The Honest Trailer dit qu’il diffusait et podcastait avant même que ce soit une chose, mais il est juste un choc radio intergalactique. Tucker est plus drôle dans ce film qu’il ne l’a jamais été dans aucun des Heure de pointe films, et ses cris sont légendaires. Mais maintenant, je ne peux pas m’empêcher de me demander comment cela aurait été si Prince avait pris ce rôle à la place.

