Le héros de la Coupe du monde en Angleterre, Sir Bobby Charlton, diagnostiqué avec la démence

Le vainqueur de la Coupe du monde de football de 83 ans et joueur de Manchester United, Sir Bobby Charlton, a reçu un diagnostic de démence.L’épouse de la légende du football, Lady Norma, a confirmé l’état de santé du grand anglais au Telegraph, deux jours seulement après son club et son coéquipier de 1966 Nobby. Stiles est décédé après sa propre bataille contre la maladie.Sir Bobby, le frère de Sir Bobby, est décédé en juillet, lui-même ayant déjà reçu un diagnostic de démence.Sir Bobby est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs d’Angleterre, sinon le meilleur. Il a détenu le record de buts de l’Angleterre de 49 pendant près de 50 ans jusqu’à ce qu’il soit battu par Wayne Rooney, qui a également pris son record de Manchester United en dépassant les 249 buts que Sir Bobby avait marqués pour les Red Devils. 758 matchs pour le club, avec ses buts en Angleterre en 106 apparitions, presque tous du milieu de terrain.Le plus grand d’entre eux, Sir Bobby Charlton, a été diagnostiqué avec la démence (Photo: PA) Lad y Norma a donné au Telegraph sa bénédiction pour rapporter la nouvelle, dans l’espoir que la connaissance du diagnostic de Sir Bobby pourrait aider les autres.Dans un communiqué publié dimanche après-midi, United a déclaré: «Tout le monde à Manchester United est attristé que cette terrible maladie ait affligé Sir Bobby Charlton et nous continuons d’offrir notre amour et notre soutien à Sir Bobby et à sa famille. »Gary Lineker, lui-même un buteur de 48 buts en Angleterre, a déclaré sur Twitter:« Un autre héros de notre équipe vainqueur de la Coupe du monde 1966 a été diagnostiqué avec démence. Peut-être le plus grand de tous, @SirBobby. C’est à la fois très triste et profondément préoccupant. Sir Bobby est vénéré dans le monde du football pour ses réalisations sur le terrain. En plus de jouer chaque minute du triomphe de la Coupe du monde 1966, il a remporté le Ballon d’Or plus tard cette année-là et, après avoir survécu à la catastrophe aérienne de Munich en 1958, il a inspiré Manchester United à son premier triomphe en Coupe d’Europe en 1968 avec deux buts en Ne jamais oublier Bobby Charlton au stade Old Trafford de Manchester, en Angleterre (Photo: AP Photo / Jon Super) Une étude, menée par le neuropathologiste consultant Dr Willie Stewart de l’Université de Glasgow et publiée en 2019, a révélé que les anciens footballeurs ont environ trois ans. et demi plus de chances de mourir d’une maladie neurodégénérative que la population générale. comparé à plus de 23000 personnes de la population générale.Les résultats de l’étude sont venus 17 ans après l’ancien attaquant de l’Angleterre et de West Brom Jef f Astle est décédée à l’âge de 59 ans des suites de ce qu’un coroner a décrit comme une «blessure du travail». La fille de M. Astle, Dawn, a répondu aux conclusions de l’étude en disant que «ces joueurs qui ont souffert de démence ne doivent pas être une statistique – ils ne doivent jamais être oubliés» .

Le monde du parapluie Bottes de pluie enfant - Rouge avec semelle lumineuse Taille 28 Bottes de pluie vernies, des bottes de pluie rouges à semelle lumineuse exceptionnelles! Mesdames, vous cherchez de jolies bottes de pluie pour votre enfant ? Admirez celles-ci ...Elles deviendront ses chaussures favorites ! Ce modèle lui permettra d'affronter sereinement les nombreuses journées pl

Asmodee Le Tour du Monde en 80 Jours (FR) na votre tour de rentrer dans laamp;#39;histoire !2 octobre 1872, phileas fogg pretend quril est possible de realiser le tour du monde en 80 jours. pari tenu par les gentlemen du reform club qui ne croient pas en la reussite de ce dandy farfelu !mais le plus troublant dans cette histoire est cette etrange

Le monde du parapluie Bottes de pluie - Rayées noir et gris Taille 36 Bottes de pluie vernies, des bottes de pluie rayées exceptionnelles! Mesdames, vous cherchez de jolies bottes de pluie ? Admirez celles-ci ...Elles deviendront vos chaussures favorites ! Ce modèle vous permettra d'affronter sereinement les nombreuses journées pluvieuses. Ces bottes sont en caoutcho

Le monde du parapluie Bottes de pluie - Rayées noir et gris Taille 39 Bottes de pluie vernies, des bottes de pluie rayées exceptionnelles! Mesdames, vous cherchez de jolies bottes de pluie ? Admirez celles-ci ...Elles deviendront vos chaussures favorites ! Ce modèle vous permettra d'affronter sereinement les nombreuses journées pluvieuses. Ces bottes sont en caoutcho

Le monde du parapluie Bottes de pluie - Rayées noir et gris Taille 38 Bottes de pluie vernies, des bottes de pluie rayées exceptionnelles! Mesdames, vous cherchez de jolies bottes de pluie ? Admirez celles-ci ...Elles deviendront vos chaussures favorites ! Ce modèle vous permettra d'affronter sereinement les nombreuses journées pluvieuses. Ces bottes sont en caoutcho

Asmodee Le Trone de Fer (jdf) : Filles du Batard de la Maison Bolton dressees a acculer et a abattre la plus lourde des infanteries, les filles du batard excellent dans les attaques de flanc et dans la traque dradversaires en fuite. bien qurelles ne soient pas assez protegees pour soutenir un assaut prolonge, elles se complaisent a fondre sur les ennemis blesses par les