Le haut-parleur intelligent Echo Dot (3e génération) d’Amazon est à moitié à Woot

Si vous êtes à la recherche d’un haut-parleur intelligent, l’un des meilleurs produits d’Amazon, l’Echo Dot (3e génération) est fortement réduit chez Woot. L’offre est disponible jusqu’au 30 juin et offre une remise de 50% sur le Echo Dot (3e génération) .A vrai dire, l’Echo Dot (3e génération) est assez bon marché même lorsqu’il n’est pas en vente. Cependant, pour les 10 prochains jours, les clients peuvent en acheter un pour seulement 25 $ via Woot. La mauvaise nouvelle est que si vous voulez le modèle au charbon, vous ne le trouverez pas sur Woot, vous devrez donc opter pour un ton plus léger – le grès.

L’enceinte intelligente Echo Dot la plus avancée, la troisième génération permet aux utilisateurs de coupler plusieurs unités Echo Dot (3e génération) ou de les connecter à d’autres enceintes via Bluetooth ou un câble audio 3,5 mm.

Naturellement, Alexa permet aux utilisateurs de diffuser des chansons via Amazon Music, Apple Music, Spotify, SiriusXM et d’autres services de streaming de musique. Vous pouvez même demander à Alexa de jouer de la musique, de répondre à des questions, de lire les actualités, de vérifier la météo ou de définir des alarmes si vous en avez besoin.

Sans oublier qu’Alexa prend en charge plus de 50000 compétences, ce qui en fait l’un des assistants personnels les plus intelligents du marché. Si vous n’êtes toujours pas convaincu qu’il vaut la peine d’en posséder un, vous serez heureux de savoir que l’Echo Dot (3e génération) vous permet de contrôler d’autres appareils intelligents de votre maison à l’aide de votre voix.