Le haut dirigeant de WGA West «  menacé à plusieurs reprises de me tuer  », déclare Rick Rosen, partenaire de WME

Dans une étrange tournure du conflit en cours entre la Writers Guild of America et les principales agences hollywoodiennes CAA & WME, le partenaire de William Morris Endeavour, Rick Rosen, a accusé le directeur exécutif de WGA West, David Young, de menacer de violence contre lui dans le cadre de la demande d’injonction de l’agence pour mettre fin au Boycott des frais d’emballage de la guilde.

Dans une déclaration incluse dans des documents judiciaires déposés mercredi, Rosen a déclaré que lors d’un appel téléphonique avec Young en août, Young avait «menacé à plusieurs reprises de me« tuer »à cause d’une note interne envoyée par WME à ses agents sur leurs efforts pour parvenir à un accord avec WGA.

Lisez aussi: WME rejoint la CAA pour obtenir une injonction du tribunal pour mettre fin au boycott de la Writers Guild

Rosen a déclaré qu’après cet échange, il avait contacté le président de WGA West David Goodman et lui avait raconté ce qui s’était passé.

« Monsieur. Goodman a répondu «Oh mon Dieu», ce que j’ai interprété comme signifiant «c’est terrible» mais «ce n’est pas surprenant» », a déclaré Rosen. «Cela me montre que ce comportement de M. Young est à la fois attendu et toléré par les guildes.»

Young et Goodman ont tous deux nié les affirmations de Rosen par l’intermédiaire d’un porte-parole de la WGA.

Bien qu’il n’y ait pas eu dans le passé de cas connus publiquement de violence menaçante de Young lors d’appels de négociation, il a fait la une des journaux pour des échanges laconiques. En avril, lors de la phase de planification des négociations contractuelles avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), Young a envoyé une proposition au président de l’AMPTP Carol Lombardini concernant une extension d’éligibilité au plan de santé de la guilde.

Lorsque Lombardini a déclaré qu’elle devrait discuter de l’extension avec les studios membres de l’AMPTP avant de pouvoir répondre, Young a répondu avec un e-mail précis de deux phrases: «Il y aura un accord lorsque les deux parties seront d’accord pour qu’il y en ait une. Vous êtes méprisables », a-t-il écrit. En fin de compte, la WGA et l’AMPTP se sont entendues sur les changements de plan de santé dans le cadre d’un nouveau contrat signé l’été dernier.

Lisez aussi: La CAA demande au juge de forcer la fin du boycott de la Writers Guild alors que les pourparlers stagnent

Les accusations de Rosen font partie d’un effort de WME pour mettre un terme, ordonné par le tribunal, à l’application par WGA de la règle de travail 23, qui exige que les membres de la guilde ne soient représentés par aucune agence non franchisée par WGA. Depuis avril 2019, WGA a ordonné aux membres de mettre fin à la représentation auprès de toute agence qui n’accepte pas d’éliminer les frais d’emballage; et alors que presque toutes les agences ont signé un accord de franchise pour éliminer ces frais et reprendre la représentation des écrivains, WME et CAA sont les deux dernières à ne pas le faire.

Les deux agences sont dans une impasse avec la guilde au sujet de leur participation dans des sociétés de production affiliées, ce qui, comme les frais d’emballage, est un conflit d’intérêts. Alors que les deux agences ont accepté de réduire leur participation à 20%, la guilde a poussé pour plus d’informations sur les plans de désinvestissement et a déclaré dans des notes aux membres qu’elle ne signerait aucun accord de franchise avec WME ou CAA sans faire preuve de diligence raisonnable. »En concertation avec son équipe juridique.

En réponse, les deux agences se sont tournées vers les tribunaux pour forcer la fin du boycott, affirmant que WGA ne négocie plus de bonne foi. Dans l’intervalle, les agences affirment dans des documents judiciaires que WME et CAA ont perdu des clients au profit d’autres agences tandis que les agents sont partis pour démarrer des sociétés de gestion des talents afin de pouvoir continuer à représenter des clients écrivains.

Lisez aussi: Writers Guild cherche des informations critiques auprès de CAA et WME alors que les discussions se poursuivent

«Le comportement récent des guildes efface tout déni plausible selon lequel ce qui motive leur boycott de groupe est un effort illégitime et illégal pour empêcher WME de représenter les écrivains, peu importe ce que WME accepte de faire pour répondre aux préoccupations prétextuelles des guildes concernant les conflits d’intérêts. », A déclaré le conseiller juridique de WME dans un communiqué.

«La vérité est que WME a fait toutes les concessions substantielles qui lui ont été demandées, avec des exceptions transitoires mineures qui sont logiquement cohérentes avec les exceptions faites à d’autres agences. Ces dernières actions soulignent la triste réalité que les guildes n’ont pas l’intention de franchiser WME, changeant constamment les poteaux d’objectif comme une tactique de retard.

Pamela Chelin a contribué à ce rapport.