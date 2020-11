Le harceleur présumé de James Blunt veut des redevances sur la chanson à succès qu’elle prétend être écrite à son sujet

2020-11-05 02:00:08

James Blunt affirme qu’il a un harceleur qui est convaincu que son single à succès, « You’re Beautiful », est écrit à son sujet – et elle veut des redevances.

Le chanteur de 46 ans a sorti son célèbre morceau en 2004 et a déclaré qu’il y avait une femme aux États-Unis qui insiste sur le fait qu’il a écrit la chanson après l’avoir vue dans le métro en 1984, alors que James n’avait que 10 ans à l’époque, et n’ayant jamais été aux États-Unis avant 2002.

James a allégué que la femme voulait une réduction des redevances de la chanson et lui a même envoyé un «document de 50 pages» l’accusant de la traquer, bien qu’il ait insisté pour que ce soit l’inverse.

Il a expliqué: «C’était assez effrayant.

«Elle est assez fervente qu’elle soit la femme qu’il me faut depuis le métro. Elle m’a envoyé un document détaillé de 50 pages sur la façon dont je la traque, et c’est un peu effrayant. Et parce qu’elle est tellement fan, nous nous sommes rencontrés à différentes étapes, à divers concerts ou autre.

«J’ai dû faire remarquer que je n’étais pas dans le métro en 1984, c’est à ce moment-là qu’elle a affirmé m’avoir vu.

«Et la raison pour laquelle j’ai pu prouver qu’elle n’était pas la femme de la chanson était qu’en 1984 j’aurais eu dix ans, et la première fois que j’ai visité les États-Unis, c’était en 2002. C’était donc un peu étrange.

Le chanteur de «Goodbye My Lover» a déclaré qu’il avait eu plusieurs harceleurs et des fans obsédés au fil des ans, mais a insisté sur le fait qu’il laisse généralement leurs actions glisser parce qu’ils le comblent de «cadeaux merveilleux».

Il a ajouté: «J’ai eu quelques harceleurs, mais je n’ai pas l’impression de devoir toujours en parler parce que j’ai reçu de merveilleux cadeaux de leur part.»

James a même rappelé un cadeau qui se présentait sous la forme d’une «boîte étonnante», qui contenait des versions miniatures d’articles de toute sa vie.

S’adressant au journal The Sun, il a déclaré: «L’une était cette incroyable boîte, comme la mallette de vol d’un vieux pilote de ligne. À l’intérieur, il y avait une copie à échelle réduite de tout dans ma vie – comme des gammes qu’on me dit d’apprendre, un piano, une guitare.

«Et sur les murs, il y avait des photos de moi enfant et des livres que j’avais dit avoir lu et tous les albums que j’ai jamais sortis ou les albums que j’ai dit avoir écoutés – essentiellement toute ma vie cette boîte.

«Je pense que la seule chose qui manque dans la boîte, c’est moi. Un jour, je vais me retrouver rétréci et dans la boîte.

