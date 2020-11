Le hack TikTok montre comment arrêter votre réflexe nauséeux – ça marche vraiment? – .

Dans la dernière tendance virale, les utilisateurs de TikTok montrent à leurs abonnés comment arrêter leur réflexe nauséeux, et des preuves scientifiques ont prouvé que le hack fonctionne réellement!

Un genre populaire sur TikTok est le piratage des vidéos, et les utilisateurs aiment partager leurs propres trucs et astuces qui leur facilitent la vie. Parmi les plus populaires, citons le hack de la crème à café et le hack de la boîte de céréales, qui ont tous deux époustouflé les internautes.

Maintenant, il y en a un nouveau à ajouter au mélange – un hack pour vous empêcher de bâillonner. Oui, vous avez bien entendu. Les gens sur TikTok expliquent exactement comment arrêter votre réflexe nauséeux – mais cela fonctionne-t-il réellement? Explorons le hack…

À un certain moment de leur vie, chacun a vécu un moment où il a vu, senti ou goûté quelque chose qui a instantanément déclenché son réflexe nauséeux. Cela peut être vraiment ennuyeux, surtout si vous avez un réflexe nauséeux trop sensible qui peut être déclenché par la moindre des choses.

Une nouvelle tendance TikTok voit les utilisateurs expliquer exactement comment vous pouvez éviter une situation embarrassante en arrêtant votre réflexe nauséeux. Oui, apparemment, il existe un moyen de l’arrêter – et voici exactement comment.

La vidéo originale montrant le piratage a été publiée par un utilisateur appelé @ h.xrry._ en mars 2020, et elle a eu des millions de vues et 286000 likes. Voici ses étapes:

Prenez votre main gauche et enroulez vos doigts autour de votre pouce pour qu’il soit à l’intérieur d’un poing.

Serrez aussi fort que vous le pouvez.

Après cinq secondes, appuyez votre index droit sur votre menton et comptez jusqu’à cinq.

Puis, à l’aide de votre pouce et de votre index droits, pressez la peau de votre main gauche entre le pouce et l’index pendant cinq secondes.

Après avoir démontré les étapes, il dit «maintenant vous vous êtes débarrassé de votre réflexe nauséeux» et procède à mettre son doigt dans sa gorge pour le prouver.

Même si le piratage a été publié il y a plus de huit mois, de nombreuses personnes ne font que le découvrir maintenant, et il est prudent de dire que les gens en sont plutôt satisfaits.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Ma page TikTok for u m’a offert un truc pour éviter le réflexe nauséeux.»

«J’ai vu un TikTok aléatoire qui ressemblait à » ici pour faire disparaître votre réflexe nauséeux « et ça a vraiment marché? » dit un autre.

Beaucoup de gens ont dit que le hack serait parfait à utiliser lorsque vous passez un test Covid.

Une troisième personne a déclaré: « Omg si jamais j’ai besoin d’un test Covid imma faire ce truc TikTok que j’ai vu pour me débarrasser de votre réflexe nauséeux. »

Ce n’est pas moi qui apprends à me débarrasser de mon réflexe nauséeux de tiktok @ 8 heures du matin. – rushi🦋 (@ areyoushe02) 6 novembre 2020

Cela fonctionne-t-il réellement?

La seule façon de vraiment savoir si le hack fonctionne est de l’essayer vous-même. Tout le monde a un réflexe nauséeux différent, donc ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre.

Cependant, la vidéo TikTok peut en fait être sauvegardée par la science.

Le réflexe nauséeux, également connu sous le nom de réflexe pharyngé, est activé lorsque quelque chose touche le toit de la bouche ou l’arrière de la langue ou de la gorge, provoquant une contraction de la gorge qui vise à empêcher l’étouffement.

On sait depuis toujours que l’acupression peut aider à soulager la douleur, la maladie ou le stress. Mais, une étude de 2008 a en fait révélé qu’une pression constante sur un certain point de la paume peut modifier le réflexe nauséeux.

La meilleure façon de le faire est d’enrouler vos doigts autour de votre pouce et de serrer, comme le suggère la vidéo TikTok.

Donc, ce n’est pas juste un hack TikTok idiot après tout, c’est une vraie théorie scientifique!

