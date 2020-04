Le guide de style Simpsons révèle quelques règles d’animation / film

Les Simpsons a un style d’animation distinct, et c’est grâce aux animateurs talentueux qui travaillent sur la série depuis des années. Parce que ce style fait partie intégrante de l’ambiance générale de Les Simpsons, il existe un guide de style massif à suivre par les animateurs afin que les personnages ne se sentent jamais éloignés de leur conception d’origine. Si vous voulez voir le genre de règles pour animer Les Simpsons, vous pouvez voir quelques pages d’un guide de style ancien grâce à l’ancien showrunner Josh Weinstein.

Josh Weinstein a posté cette image d’un «près de 5Guide de style précoce de 00 pages, vers 1990 ″ sur Twitter (via Uproxx):

Sur cette page, vous voyez quelques règles pour dessiner le visage de Lisa Simpson, en particulier les yeux par rapport au nez et à son sourire. Il est intéressant de voir les changements subtils qui peuvent être apportés au visage de Lisa qui lui donnent un air maladroit et peu naturel de la façon dont nous sommes habitués à la voir. La cohérence est si importante dans l’animation que les personnages ont des attributs définis qui les distinguent des autres, même si c’est quelque chose d’aussi petit que d’avoir le nez de Lisa se chevauchent avec ses yeux.

Lisa Simpson voix star Yeardley Smith j’ai adoré voir ça guide de style, et Josh Weinstein a partagé une autre page:

Dans celui-ci, les règles sont définies pour la façon dont les cheveux pointus de Lisa doivent être représentés. Quel que soit l’angle sous lequel nous voyons Lisa Simpson, vous voyez toujours huit points de cheveux groupés en groupes de deux ou trois. De plus, la ligne de cou de Lisa se heurte toujours à sa ligne de corps et de bras, même s’il peut y avoir des « lignes cachées » pour le cou et le corps derrière le bras en fonction de l’angle sous lequel nous voyons Lisa.

Ce ne sont que deux pages d’un énorme guide que je suis sûr que les fans aimeraient voir. Il y a probablement quelque chose comme ça pour chaque personnage de la série. Ce serait formidable s’il y avait un guide de style officiel publié dans un livre pour que les fans voient tous ces petits détails par eux-mêmes. Il pourrait également servir de manuel pour les animateurs en herbe pour voir dans quelle mesure ils peuvent correspondre au style de Les Simpsons, peut-être même qu’ils pourront un jour travailler eux-mêmes sur l’émission (si elle est encore là à ce moment-là).

Le style d’animation de Les Simpsons s’est étendu à d’autres spectacles de Matt Groening, comme Futurama et Désenchantement. Il y a eu des changements dans les personnages au fil des ans, surtout par rapport à leur itération d’origine, mais leurs conceptions de personnage sont indubitables, et ils resteront dans les mémoires longtemps après que ceux qui les ont créés sont partis.

