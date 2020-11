Le groupe PS5 Scalper n’a «  aucun regret  » à propos de la revente de consoles 3500

Il est difficile de trouver une PS5 pour le moment, et c’est en partie grâce à des revendeurs comme le groupe de scalpers PS5 CrepChiefNotify qui aurait récupéré 3500 PS5 collectivement pour les revendre à des fins lucratives, parfois à des majorations deux fois ou plus que la valeur au détail. Le groupe a attiré l’attention d’Internet dans un rapport de Business Insider la semaine dernière, étant réprimandé pour ses tactiques sournoises par des consommateurs légitimes qui n’ont pas encore réussi à marquer une PS5 pour eux-mêmes. Dans une déclaration récente, CrepChiefNotify dit qu’il n’a «aucun regret» à avoir glissé et revendu des milliers de consoles pour une prime.

Sur la page Facebook du groupe, ils ont détaillé comment ils ont pu obtenir près de 3500 consoles pour la revente, affirmant que tout était manuel utilisant «des connaissances et des moniteurs», et non grâce à l’utilisation de robots de vente au détail comme beaucoup l’avaient supposé. «Ne pas se préparer, se préparer à échouer», dit le message. Un représentant de CrepChiefNotify a précédemment indiqué que des bots avaient été utilisés dans le rapport Business Insider.

Ils disent également que les bénéfices récoltés grâce à la revente de PS5 ont aidé les membres de leur groupe qui ont été «licenciés, licenciés ou désavantagés en raison de la pandémie». Le poste affirme que ces bénéfices ont aidé à payer les factures, à mettre de la nourriture sur les tables et à faire en sorte que leurs enfants passent Noël. « Il peut être malheureux qu’un enfant ne se réveille pas sur une PS5 ce Noël, mais un autre enfant peut s’être réveillé à rien », se termine le message en disant simplement « Nous n’avons aucun regret. »

Certains commentaires sur la publication ont souligné que ceux qui ne sont même pas capables de payer leurs factures ou de mettre de la nourriture sur leurs tables ne devraient pas acheter plusieurs consoles à 500 $ dans l’espoir de les revendre avec une majoration (en particulier lorsque des images comme celles ci-dessus montrent des dizaines de PS5) tous obtenus par une seule personne). Il y a probablement une part de vérité derrière le post de CrepChiefNotify – il a probablement aidé certains de leurs membres en proie à des difficultés financières – mais toute leur opération est sans aucun doute basée sur le profit et pas tout à fait aussi altruiste qu’ils le semblent.

Le groupe diffuse des publicités Facebook pour inciter les gens à se joindre (moyennant des frais), utiliser ses outils pour sécuriser des articles rares et «faire un profit facile». Ils ont commencé par arracher des précommandes de sneakers très convoitées et auraient rapporté à ce jour plus de 2 millions d’euros de bénéfices pour ses membres. (On ne sait pas où les honoraires perçus par les 12 employés du groupe sont pris en compte dans ce chiffre de profit.)

Une demande élevée qui dépasse de loin l’offre aide des groupes comme celui-ci à tirer profit de la rareté. Sony a récemment déclaré que la PS5 avait été le plus gros lancement de console jamais réalisé et qu’elle était absolument épuisée partout. Ils travaillent dur pour renouveler leur inventaire et continuer à fournir la console aux détaillants, bien que les robots, les scalpers et les revendeurs continueront également à les saisir et à les marquer jusqu’à ce que les chiffres de l’offre et de la demande se stabilisent un peu plus.

Phil Spencer de Microsoft a commenté que les pénuries de PS5 et de Xbox Series X ont créé le besoin de repenser le modèle de précommande pour mettre plus de consoles entre les mains des consommateurs qui les veulent réellement.

[Source: VGC]