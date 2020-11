Le groupe K-pop Twice figurerait dans le nouvel album de K / DA

Le prochain album de League of Legends’ Le groupe fictif de K-pop K / DA inclurait plusieurs nouveaux chanteurs, comme des filles du vrai groupe de K-pop Twice. Quatre membres du groupe – Jihyo, Nayeon, Sana et Chaeyoung – figureront dans la chanson «Je te montrerai», selon Polygon.

Twice est un groupe K-pop populaire avec neuf membres au total. Le groupe est connu pour sa chanson de 2018 «Cheer Up» et a atteint le n ° 1 du top 100 de la K-pop de Billboard à quatre reprises, ainsi que de nombreuses autres chansons débarquant dans le top 10.

K / DA a été créé en 2018 en tant que groupe K-pop virtuel avec Ligue les champions Ahri, Akali, Evelynn, Kai’Sa – et a récemment accueilli le nouveau champion Seraphine pour collaborer avec le groupe. Ils sont chacun exprimés par les membres de (G) I-dle Miyeon et Soyeon, et Madison Beer, Jaira Burns et Jasmine Clarke, respectivement.

Cependant, les voix utilisées pour chaque chanson ne sont pas toujours les mêmes. Pour la chanson «The Baddest», par exemple, Madison Beer et Jaira Burns ont été remplacées par Bea Miller et Wolftyla.

Voici une liste des morceaux du prochain EP de K / DA, TOUS DEHORS, ainsi que qui joue:

«The Baddest» (avec Soyeon et Miyeon de (G) I-dle, Bea Miller, Wolftyla)

«Plus» (avec Madison Beer, Soyeon et Miyeon de (G) I-dle, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine)

«Villain» (avec Madison Beer, Kim Petras)

«Je te montrerai» (avec Twice, Bekuh Boom, Annika Wells)

«Drum Go Dum» (avec Aluna, Wolftyla, Bekuh Boom)

Riot Games n’a pas annoncé quels personnages figureraient dans chaque chanson ni quels champions Jihyo, Nayeon, Sana et Chaeyoung interpréteraient. Miyeon et Soyeon continueront probablement d’exprimer Ahri et Akali.

K / DA a récemment sorti « More » comme deuxième single de TOUS DEHORS, qui devrait être disponible dans trois jours en tant que EP le 6 novembre.

Assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’informations et d’analyses sur l’esport.

Partager : Tweet