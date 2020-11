Le groupe de soutien final aux filles transformé en série télévisée – / Film

Annapurna a acquis les droits de Le groupe de soutien final aux filles, un roman à venir de Grady Hendrix, et prévoyez d’en faire une série. Le livre est un hommage aux films slasher, suivant un groupe de «filles finales» clairement inspirées par les personnages féminins survivants de titres comme vendredi 13, Le massacre à la tronçonneuse du Texas, Halloween, et Freddy. Elizabeth Craft et Sarah Fain gèrent le script.

La date limite a le scoop sur Le groupe de soutien final aux filles, une nouvelle série basée sur un livre à venir de Grady Hendrix. Voici le synopsis:

Les femmes du groupe de soutien Final Girl suivent une thérapie ensemble depuis des décennies – depuis que l’une d’entre elles a été attaquée par une famille cannibale au Texas, par un maniaque brandissant une machette au camp d’été, par un frère aîné qui est revenu régler ses comptes à l’Halloween, par un fou qui serait entré dans leurs rêves. Ce sont les survivants d’âge moyen des crimes de la vie réelle sur lesquels les films de slasher sont basés. Certains d’entre eux sont dépendants, certains sont dans le déni et certains sont devenus des orateurs motivateurs. Et maintenant, les dernières filles meurent mystérieusement, une par une.

Les fans d’horreur reconnaîtront immédiatement qu’Hendrix rend hommage aux titres Le massacre à la tronçonneuse du Texas, vendredi 13, Halloween, et Freddy. Elizabeth Craft et Sarah Fain, co-créatrices d’ABC’s le Réparer, écrivent le script tandis que Hendrix servira de producteur exécutif. Hendrix est l’auteur de livres Horrorstör, L’exorcisme de mon meilleur ami, Nous avons vendu nos âmes, Brochés de l’enfer: l’histoire tordue de la fiction d’horreur des années 70 et 80, et le récemment publié Le guide du Southern Book Club pour tuer les vampires. Il a également co-écrit des scripts pour des films Mohawk et Panique satanique.

Ayant lu la plupart des livres d’Hendrix, je suis maintenant très enthousiasmé par ce livre et son adaptation télévisée. Je me sentirai probablement plus confiant quant à l’adaptation télévisée une fois que j’aurai appris qui d’autre est impliqué et où cela va finir par être diffusé / diffusé. Mais Hendrix est un écrivain incroyablement intelligent qui comprend le genre d’horreur avant et arrière. Non seulement cela, mais il est également très doué pour créer des récits étonnamment émotionnels autour de ses scénarios d’horreur. Tous les deux L’exorcisme de mon meilleur ami et Le guide du Southern Book Club pour tuer les vampires contenait des moments qui finissaient par me faire pleurer. Là encore, tout me fait pleurer ces jours-ci.

Le groupe de soutien final aux filles le livre arrivera le 13 juillet 2021.

