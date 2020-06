Le groupe de K-pop Blackpink reprend la couronne sur Youtube avec un clip le plus visionné en 24h

Le groupe K-pop Blackpink a battu le record du nombre de visionnages d’une seule vidéo en 24 heures avec son nouveau clip musical « How You Like That », rapporte Variety.

La vidéo a été visionnée 82,4 millions de fois dans les 24 heures suivant sa sortie le 26 juin. Elle a évincé le précédent détenteur du record, qui se trouve être un autre morceau de K-pop : BTS » « Boy With Luv », qui a été visionné 74,6 millions de fois en avril 2019.

Le morceau va encore atteindre des sommets encore plus élevés sur d’autres réseaux sociaux

Ce n’est pas la première fois que Blackpink détient le record du nombre de vues en 24 heures sur YouTube. Kill This Love » a valu au groupe ce titre en avril 2019, juste avant que la BTS ne le lui arrache. Le morceau de Blackpink mélange des styles pop et hip-hop audacieux, et met en scène des costumes et des décors élaborés. La formule n’est pas particulièrement nouvelle, mais après quelques écoutes, on a tout de suite l’impression que ce tube va commencer à faire ses rondes sur TikTok et atteindre des sommets encore plus élevés dans les semaines à venir.

Le succès comme celui-ci n’est pas très surprenant surtout pour les mégastars comme Blackpink

Cette augmentation n’est pas complètement surprenante, même en tenant compte de ce changement de calcul. Les fans de K-pop sont très actifs en ligne, surtout pour les mégastars comme Blackpink, et une pandémie en cours augmente les chances que les gens soient coincés à l’intérieur en train de regarder des vidéos musicales. Cela dit, il est remarquable qu’il ait fallu autant de temps pour que le disque YouTube change de mains. Cela ne signifie pas nécessairement que la demande de YouTube a plafonné, mais l’écart suggère qu’il pourrait être d’autant plus difficile pour une vidéo de devenir un succès immédiat.