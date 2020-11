Le groupe de collecte de fonds Facebook change des vies pour seulement 1 £ par semaine

Ce sont les plus petits actes de gentillesse qui peuvent faire une différence, comme l’ont prouvé cinq cents étrangers en changeant la vie de personnes vulnérables pour seulement 1 £ par semaine.Les femmes fuyant la violence domestique, les parents endeuillés et les familles accablées par les arriérés de loyer ont été aidés par Facebook Groupe de collecte de fonds 500ActsofKindness, un groupe de dons informel mis en place par l’ancien acteur de Coronation Street, Julie Hesmondhalgh. Une fois qu’ils ont fait un don, ils peuvent désigner une personne, une organisation ou un groupe communautaire ayant besoin de financement par courrier électronique. Les co-fondatrices Mme Hesmondalgh et son ami Chris Malvern sélectionnent un destinataire chaque semaine un vendredi – puis le processus recommence.La newsletter i Dernières nouvelles et analyses Mme Hesmondalgh a lancé un appel pour démarrer le groupe en 2017 après avoir entendu parler de l’idée par Joe Simms, co-vedette de Broadchurch. Depuis cette date, 500ActsofKindness ont collecté près de 100000 £ de dons. «Je plaisante en disant que j’ai dû créer mon propre groupe parce que je suis devenue un peu une épine dans le côté de Joe et du groupe», a-t-elle dit à i. «Lorsque nous aidons les gens, très souvent, ils ne peuvent pas y croire. La vraie joie de cela est que nous pouvons simplement dire ‘voilà, il y a 500 £.’ »L’acteur encourage les gens à créer leur propre succursale (Photo: MICHAEL JAY SMITH / Greater Mancunians) Des personnes passionnées de faire une différence se sont jointes le groupe, a déclaré l’acteur, avec des nominations de personnes occupant des emplois «travaillant directement au front de taille», tels que des membres d’associations de logement et des travailleurs de soutien. «Les gens n’ont peut-être pas les fonds ou l’autorité pour donner de l’argent dans leur travail, mais connaissez des gens qui ont vraiment besoin d’aide », dit-elle. «Nous avons payé le divorce de quelqu’un d’un mariage abusif, qui voulait désespérément être à nouveau libre. Nous avons payé les funérailles des enfants, les parents endeuillés étant incapables de couvrir le coût d’un service de base. Une grande partie de ce que nous obtenons est basée sur le crédit, avec des gens qui prennent du retard sur leur taxe d’habitation, qui sont sous-traités à un agent de recouvrement, cette dette triple, et nous pouvons arrêter cette aggravation. »Un groupe pour tout le monde Depuis la pandémie de coronavirus, certains membres ont a fait don de plus de 1 £ pour aider les plus durement touchés par Covid-19. Le nombre de membres du groupe a augmenté, totalisant 1800 membres. «Quand nous aidons les gens, très souvent, ils ne peuvent pas y croire. Nous sommes arrivés à un stade de notre société, où les gens sont tellement habitués à ne pas fournir de preuves de tout pour recevoir même la somme la plus dérisoire », a-t-elle déclaré. «Nous sommes juste ici pour faire respirer un peu plus les gens, et nous savons que c’est un pansement sur une plaie béante. Comme nous l’avons vu à travers la campagne de Marcus Rashford pour financer des dîners scolaires gratuits pour les enfants pendant les vacances, il est très important que nous ne perdions pas notre colère », a-t-elle ajouté. Le groupe a fait un don à FareShare après avoir été inspiré par la campagne de repas scolaires gratuits de Marcus Rashford (Photo: Fareshare / Mark Waugh / PA) À ce jour, le groupe a presque collecté 100000 £, dont 40000 £ cette année. Maintenant, ils encouragent les gens à la maison à créer leur propre succursale. «C’est 1 £ par semaine, ce n’est même pas le prix d’une tasse de thé. Pourtant, le travail qui peut être fait est vraiment incroyable. »Les groupes de collecte de fonds déjà établis comprennent 500 Together, 500 Give a ****, Friends In Deed et le groupe original créé par M. Simms, 500 Reasons.

