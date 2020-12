Le groupe Chernin investit 30 millions de dollars dans Surfline sur le site Web de données de surf

Le site Web Surfline, basé à Huntington Beach, spécialisé dans les rapports et les prévisions de surf, ainsi que dans les outils et les ressources pour la communauté du surf, a annoncé mardi avoir reçu un investissement de 30 millions de dollars de The Chernin Group.

Surfline a également annoncé que l’ancien directeur de la technologie d’Amazon, Kyle Laughlin, avait été nommé PDG; Laughlin remplace le PDG sortant Jeff Berg, qui restera à bord en tant que président exécutif.

«Surfline s’est imposé comme l’une des marques de surf les plus importantes et les plus respectées au monde grâce à un engagement de plusieurs décennies au service de sa communauté mondiale», a déclaré Mike Kerns, co-fondateur et partenaire du groupe Chernin, dans un communiqué. «Chez TCG, nous réalisons une croissance en nous associant à des équipes passionnées, des entrepreneurs engagés qui construisent par amour et une gestion de classe mondiale. Avec Surfline, nous avons cette combinaison chez Jeff, Kyle et toute l’équipe. »

«Notre engagement à connecter les surfeurs à leur passion a alimenté la croissance de notre entreprise au cours des 35 dernières années, et l’annonce d’aujourd’hui est une étape importante dans le renforcement de cette promesse», a déclaré Berg. «Kyle apporte une expérience de leadership acquise dans les entreprises les plus prospères au monde, associée à une véritable passion pour le surf et l’océan. Je suis convaincu qu’il est la bonne personne pour conduire la prochaine phase de croissance et d’évolution de Surfline.

Laughlin a supervisé les expériences matérielles et logicielles connectées pour Amazon Echo et Alexa chez Amazon. Son travail avant Amazon comprend le poste de vice-président senior chez Disney, responsable des applications mobiles, du matériel et des jeux Disney et Lucasfilm, et responsable des sports et des jeux chez Yahoo.

«J’ai eu la chance de travailler avec des personnes incroyables tout au long de ma carrière – mais aucune n’est aussi passionnée ou centrée sur le client que celles de Surfline», a déclaré Laughlin dans un communiqué. «Cette société est dans la position enviable de maintenir une communauté engagée massive, une large base d’abonnés et un portefeuille de marques et de produits que notre public adore. J’ai hâte de m’associer à Jeff pour m’appuyer sur cette base pour développer l’activité et devenir de plus en plus essentielle pour les surfeurs du monde entier.

Fondé en 1985 par le célèbre surfeur Sean Collins, Surfline a commencé comme un service de téléphonie payante fournissant des rapports de surf à la minute près des plages de Californie. Il est devenu un service en ligne en 1995 et revendique aujourd’hui plus de 3 millions d’utilisateurs.