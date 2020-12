Le groupe Arcadia de Sir Philip Green entre dans l’administration avec 13000 emplois à risque dans des marques dont Topshop

Le groupe Arcadia de Sir Philip Green est entré en fonction lundi soir, mettant 13 000 emplois en danger. Le géant de la grande rue, qui comprend les marques Topshop, Dorothy Perkins et Burton, a embauché des administrateurs de Deloitte après que la pandémie a «gravement touché» les ventes de ses marques. Le groupe, qui gère 444 magasins au Royaume-Uni et 22 à l’étranger, a déclaré que 9 294 employés sont actuellement en congé. Aucun licenciement n’est encore annoncé à la suite de la nomination et les magasins continueront à faire du commerce, ont déclaré les administrateurs. «Journée incroyablement triste» Ian Grabiner, directeur général d’Arcadia, a déclaré: «C’est une journée incroyablement triste pour tous nos collègues ainsi que nos fournisseurs et nos nombreuses autres parties prenantes. L’impact de la pandémie de Covid-19, y compris la fermeture forcée de nos magasins pendant des périodes prolongées, a gravement affecté le commerce de toutes nos marques. Des membres du public passent devant un magasin comprenant Top Shop, Top Man, Burton et Dorothy Perkins (Photo: Getty) «Tout au long de cette période extrêmement difficile, notre priorité a été de protéger les emplois et de préserver la stabilité financière du groupe dans l’espoir que nous pourrait surmonter la pandémie et se battre de l’autre côté. «En fin de compte, cependant, face aux conditions commerciales les plus difficiles que nous ayons jamais connues, les obstacles que nous avons rencontrés étaient bien trop graves.» Matt Smith, co-administrateur chez Deloitte, a déclaré: «Nous allons désormais travailler avec l’équipe de direction existante et les parties prenantes plus larges pour évaluer toutes les options disponibles pour l’avenir des activités du groupe. «Nous avons l’intention de continuer à commercialiser toutes les marques, et nous sommes impatients d’accueillir les clients de nouveau dans les magasins lorsque nombre d’entre eux seront autorisés à rouvrir. «Nous rechercherons rapidement des manifestations d’intérêt et nous espérons identifier un ou plusieurs acheteurs pour assurer le succès futur des entreprises.» Les syndicats tentent de sauver des emplois Un panneau au siège du groupe Arcadia (Photo: PA) Le syndicat de détail Usdaw a déclaré qu’il chercherait à rencontrer les administrateurs d’Arcadia dans le but de sauver des emplois et de s’assurer que le personnel est traité équitablement. Le responsable national de l’Usdaw, Dave Gill, a déclaré: «Nous recherchons des réunions urgentes et avons besoin de garanties sur les efforts déployés pour sauver des emplois, le plan pour que les magasins poursuivent leurs activités et le financement du régime de retraite.» Plus tôt lundi, le groupe Frasers de Mike Ashley a déclaré qu’une offre pour une bouée de sauvetage de 50 millions de livres sterling pour Arcadia avait été rejetée. Appels à protéger les retraites, magasin TopShop d’Oxford Street (Photo: PA) Les députés ont appelé Sir Philip à «faire ce qu’il faut» et couvrir un déficit du régime de retraite et ont exhorté l’organisme de surveillance des retraites à se battre au nom des travailleurs du groupe. Stephen Timms, président du comité du travail et des pensions, a déclaré que le magnat et sa famille devraient accumuler des fonds pour combler le trou noir des pensions, estimé à 350 millions de livres sterling. M. Timms a déclaré: «Il y a incontestablement un argument moral pour que la famille Green fasse ce qu’il faut et garantisse au personnel acharné d’Arcadia ce qui lui revient de droit. «Mais le régulateur des pensions doit également veiller à faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre le coin des membres des régimes de retraite.» Arcadia est l’un des nombreux effondrements récents du commerce de détail. Debenhams, Edinburgh Woolen Mill Group, Oasis et Warehouse sont tous tombés dans l’insolvabilité depuis que les mesures de verrouillage ont été imposées pour la première fois en mars.