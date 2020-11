Le grand totem légendaire du chaman Eys’or rejoint la folie de Hearthstone à l’extension Darkmoon Faire

Image via Blizzard Entertainment

Enfin, un totem légendaire.

La dernière carte à rejoindre Hearthstone’s A venir La folie à la foire de Sombrelune l’extension est Grand Totem Eys’or, un totem de chaman à trois coûts avec une attaque et quatre points de vie. Il se lit comme suit: «À la fin de votre tour, donnez + 1 / + 1 à tous les autres Totems de votre main, de votre deck et de votre champ de bataille.»

Image via Blizzard Entertainment

Grand Totem Ey’sor pourrait bien être la carte dont Totem Shaman a besoin pour prospérer dans la méta. La carte légendaire est un incontournable pour le deck, offrant une explosion de puissance pour des cartes comme Totem Golem, Trick Totem et EVIL Totem.

Son coût bon marché et ses quatre points de vie lui permettent de se glisser parfaitement dans le deck, allant de pair avec des cartes telles que Bloodlust, Totemic Reflection, Totemic Surge et Totemic Might. C’est une menace précoce qui ne doit pas être sous-estimée.

Il reste à voir comment Totem Shaman se comparera aux decks aggro et s’il verra le jour dans Madness at the Darkmoon Faire, mais avec Grand Totem Eys’or, il a très certainement une chance de se battre.

La folie de Hearthstone à la foire de Sombrelune commence la semaine prochaine le 17 novembre. Mais les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots différents de la boutique en ligne de Blizzard.

