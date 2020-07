« Le grand rêve de la vie a éclaté à travers ma maladie »

En mars 2017, le sauteur à la perche Tim Lobinger a été diagnostiqué avec une forme particulièrement agressive de leucémie. Après un traitement réussi, le cancer du sang est revenu sous une forme légèrement mutée en 2018 – Lobinger a à nouveau combattu la maladie avec succès. Comment va le joueur de 47 ans aujourd’hui? Dans une interview avec SPOX et Goal, Lobinger explique pourquoi «sain» n’existe plus pour lui et comment il a changé ces dernières années.

En outre, Lobinger parle ouvertement des problèmes liés à l’obtention d’une opportunité de carrière en tant que patient atteint de cancer, révèle pourquoi il est fan de RB Leipzig et critique le football pour son manque d’expertise dans le domaine de l’athlétisme. Autre sujet: sa relation privilégiée avec la star du Bayern Joshua Kimmich.

Monsieur Lobinger, Sergej Bubka a réalisé le premier saut de 6 mètres à Paris il y a 35 ans. Vous aviez douze ans à l’époque. Qui était une première étincelle pour votre propre carrière?

Tim Lobinger: Je n’ai jamais eu une véritable expérience révélatrice, où j’étais assis devant la télévision et ce qui m’a façonné. J’ai été entraîné dans le sport par mes parents, qui ont fait du bénévolat en athlétisme en tant qu’entraîneur. Ce qu’était le bac à sable pour les autres, c’était le saut en longueur pour moi. L’athlétisme était ma famille. Tous mes amis faisaient de l’athlétisme, curieusement, je n’ai jamais eu de copain qui jouait au football. Chez nous, des soirées club se tenaient même dans la cave de loisirs. Je n’ai pas vraiment regardé à gauche et à droite dans les autres sports, mais j’ai essayé toutes les disciplines de l’athlétisme. Quand je suis devenu le meilleur de mon groupe d’âge de 3,46 mètres de plus par accident parce que l’année était si faible, j’ai dit: le saut à la perche est de toute façon le plus excitant et le plus amusant, je reste ici et je bat un jour le record allemand.

Plus tard, vous devriez même devenir le premier sauteur allemand à percer les 6 mètres en extérieur. Comment vous souvenez-vous de ce concours de 1997 à Cologne-Müngersdorf?

Lobinger: Cette journée est toujours très présente. C’était prévisible cet été que je sauterais les 6 mètres, même si, contrairement à beaucoup de ceux qui n’ont pas encore réussi à le faire, je n’en ai jamais beaucoup parlé. Ce n’est que lorsque j’ai amélioré ma meilleure performance à 5,96 mètres et détenu le record d’Allemagne que je n’ai pas vraiment pu éviter les 6 mètres. Un mois plus tard, le moment était venu. J’ai encore de très bons yeux toute la journée, je ne l’oublierai jamais.

Avez-vous pensé au record du monde à l’époque? C’était à cette fois à 6,14 mètres.

Lobinger: Une fois dans une vie, vous devez établir un record du monde, au moins une fois que vous devez l’essayer, sinon vous serez agacé toute votre vie. À Berlin, je me suis essayé à 6,16 mètres. J’ai lamentablement échoué, mais au moins j’ai eu ce moment spécial. Bien sûr, vous rêvez de sauter aussi haut que personne d’autre au monde, mais malheureusement je ne suis pas allé aussi loin. Mais je n’ai jamais été quelqu’un qui était obsédé par les records ou les médailles. J’ai toujours été principalement préoccupé par une question: jusqu’où puis-je aller avec une formation intensive et une vie professionnelle? Quelle est la limite pour moi personnellement? Comme un surfeur est toujours à la recherche de la vague parfaite, j’ai toujours poursuivi mon saut brillant et parfait. On ne peut jamais vraiment faire ce saut parfait, mais c’était toujours plus important pour moi que de se tenir debout sur l’Olympe. Mais bien sûr, je ne me serais pas défendu contre l’or olympique. J’aurais beaucoup apprécié un tel succès. Et ça n’aurait certainement pas été si mal de financer ma carrière. (des rires)

© imago images / Sven Simon

Tim Lobinger: Duplantis? « Peut-être que je lui ferais confiance pour être à 6,30 mètres »

L’homme de l’heure s’appelle Armand au saut à la perche Duplantis. Être Le record du monde est de 6,18 mètres. Que pensez-vous quand vous voyez le Suédois sauter?

Lobinger: Quand je regarde Duplantis, je me dis toujours: ça ne fait rien de spécial, ça saute incroyablement haut. C’est la chose belle et fascinante à son sujet. Il ne plie pas le bâton comme aucun autre, il n’atteint pas beaucoup plus haut, il ne fait rien d’unique techniquement. Il est juste très fin pour les bâtons qu’il saute et peut se catapulter dans les airs. Là, 6 mètres ne ressemblent à rien quand il vient le survoler. Où cela peut-il finir? Peut-être que je lui ferais confiance pour mesurer 6,30 mètres.

La situation dans le saut à la perche allemand n’est plus aussi rose qu’elle l’était. Comment évaluez-vous la situation?

Lobinger: Je dois faire attention à ce que je dis. Quand j’ai dit quelque chose de critique avant le championnat en salle, les sauteurs et entraîneurs établis se sont sentis à nouveau hors de propos. Ensuite, vous devenez immédiatement un pollueur de nid et tombez en disgrâce, ce que je trouve vraiment triste. Mon seul souci est de dire la vérité. Quand les jeunes athlètes qui sautent 5,50 mètres ou 5,60 mètres sont célébrés aujourd’hui, ce n’est plus approprié. Le saut à la perche est un sport qui était autrefois très branché et populaire. Mais nous vivons actuellement une phase dans laquelle les choses ne vont pas bien en Allemagne. Nous n’avons pas à prétendre que quelque chose va se passer si ce n’est pas le cas. Je pense que quelqu’un comme Torben Blech, qui a montré comment atteindre les 5,80 mètres assez rapidement avec passion et avec un bon entraînement, est génial. Mais à une telle hauteur, le voyage commence vraiment.

Vous avez obtenu votre plus grand succès dans la salle, où vous êtes devenu champion du monde et d’Europe. Avez-vous une explication pourquoi les choses se sont mieux déroulées là-bas qu’à l’extérieur?

Lobinger: En fait, j’étais beaucoup plus un sauteur en plein air, donc les succès dans le hall ne m’ont pas marqué. Mais c’était toujours agréable de me prouver qu’au moins en hiver, je quittais les gens que je ne pouvais pas battre l’été. Je pense que c’était un avantage pour moi d’être un sauteur fréquent dans le hall. J’ai toujours fait beaucoup de compétitions dans ma carrière. Les grands championnats en salle sont souvent beaucoup plus serrés qu’en plein air, avec des qualifications un jour et des finales sur l’autre. Il faut être en très bonne condition physique, c’était moi et c’était probablement un facteur. J’aurais peut-être dû me passer de quelques compétitions cet été pour être vraiment affamé et pleinement présent aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde. Je ne sais pas. Je sais que c’était rarement à cause de la forme elle-même, j’ai surtout sauté une semaine avant ou après. Certains ont également remporté une médaille à 5,80 mètres, mais j’ai toujours été quatrième, cinquième, sixième.

Y a-t-il un concours que vous aimeriez avoir à nouveau?

Lobinger: Oui. Pour être honnête, j’ai encore du mal avec l’Olympia 2000 à Sydney. À l’époque, j’avais définitivement la forme pour faire quelque chose de grand. Au moins une médaille. Je n’aurais pas pu mieux me préparer et venir à Sydney en meilleure forme, le succès était pratiquement sur le plateau d’argent pour moi, mais pour une raison quelconque, cela n’a tout simplement pas fonctionné le dernier jour. Avec un sport aussi complexe, il est malheureusement toujours possible que le timing soit parfait deux jours avant la qualification et puis tout à coup cela ne correspond pas tout à fait. Et tout est fini. Je suis totalement en paix avec ma carrière, mais s’il y a une compétition qui me fâche encore, c’est celle-ci.

© imago images

Tim Lobinger: « Je suis fan de RB car, contrairement aux autres clubs, il y a des professionnels qui y travaillent »

Néanmoins, vous avez été et avez pu célébrer de nombreux succès aussi à cause de votre pour certains types excentriques plus souvent dans les gros titres. Qu’avez-vous ressenti vous-même?

Lobinger: C’était intéressant de voir quel timbre j’avais dessus. J’ai d’abord été le Sunnyboy de l’athlétisme, puis j’ai été un peu plus critique, puis j’étais l’Enfant Terrible – et à un moment donné j’étais aussi un Rambo. Je n’ai pas toujours trouvé cela juste, mais au fil du temps, j’ai compris comment allait l’entreprise et comment le jeu se déroulait. J’ai réalisé que je ne peux pas être Mère Teresa et montrer à tout le monde que je suis en fait un très bon gars. Si j’avais trois fois de mauvais vent dans une compétition, je me levais et disais: « Aujourd’hui, j’ai eu trois fois mauvais vent, la semaine prochaine je vais encore frapper tout le monde. » Ensuite, on a dit que le Lobinger ne cherchait que des excuses. Tous ceux qui ont été dans le stade savent comment il peut fonctionner. Mais beaucoup ne veulent pas entendre d’explications complexes. Alors préférez: The Lobinger a encore merdé. Et ils avaient raison, cela tournait souvent mal. Mais je ne me suis jamais laissé plier et je suis toujours resté fidèle à moi-même. C’est important pour moi parce que très peu y parviennent vraiment. Il y a cette chanson de rap, « Apache reste le même », ça le frappe assez bien.

vous êtes pendant et s’est glissé dans le monde du football après votre carrière active en tant qu’entraîneur sportif. Comment cela s’est-il développé?

Lobinger: Cela a commencé avec Michael Rensing qui m’a parlé, après avoir été incapable de suivre les grands pas d’Oliver Kahn, pour savoir si nous ne pouvions pas travailler ensemble. C’était ma première touche intense avec le football. Grâce à ma connaissance de Ralf Rangnick et Uli Ferber, il s’est encore développé. Uli a dit qu’ils avaient un cas d’infirmière qui venait d’être opéré et que même la fin de leur carrière était dans la pièce. C’était Alexander Hleb. J’ai travaillé avec lui et nous l’avons remis en forme. Puis en 2012 est venue la chance de rejoindre RB Leipzig, car tout s’est passé très vite.

Vous n’aviez même pas terminé votre carrière à l’époque.

Lobinger: C’est vrai. J’avais déjà accepté de me rencontrer en septembre, mais cela s’est ensuite développé dans une direction différente. Moins d’une semaine après avoir sauté sous la pluie battante sur la promenade du Rhin à Cologne, j’ai été présenté à Leipzig en tant qu’entraîneur d’athlétisme. C’était ça. Je n’ai pas vraiment eu d’adieu, mais je n’en avais pas besoin et je n’en voulais pas. Après avoir eu une bonne conversation avec l’entraîneur de l’époque Alex Zorniger, j’ai été renvoyé pour la mission à Leipzig. Je suis un perfectionneur et un développeur – tout s’est parfaitement passé. Je suis fan de RB car, contrairement aux autres clubs, il y a des professionnels qui y travaillent. Des gens qui ont vraiment une idée. Peu m’importe d’où vient l’argent. D’autres clubs ont également reçu beaucoup de charbon des principaux sponsors et doivent maintenant demander une garantie du pays, une telle mauvaise gestion est insensée.