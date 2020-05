Le grand champion de Grande-Bretagne Adrian Morley soutient Greg Inglis pour briller à son retour

L’ancien exécuteur des Roosters de Sydney, Adrian Morley, pense que deux ans avant l’action de la LNR bénéficieront énormément à Greg Inglis lorsqu’il rejoindra Warrington.

Inglis, qui a pris sa retraite en avril 2019, a choqué le monde de la ligue de rugby en signant mardi un contrat d’un an avec les Wolves pour la saison 2021 de la Super League.

L’ancienne superstar de South Sydney et Melbourne Storm est l’un des plus grands joueurs de l’ère moderne, jouant dans 39 tests pour l’Australie et 32 ​​origines pour le Queensland, mais aura 34 ans lors de ses débuts pour Warrington en mars prochain.

Inglis a été gêné par des blessures à l’épaule et au genou au cours des dernières années de sa carrière avec les Rabbitohs, qu’il a aidé à remporter un poste de premier ministre en 2014, et a également eu des problèmes de santé mentale.

Jouant moralement pour Salford en 2014. (Getty)

Morley a quitté les Roosters après six saisons pour rejoindre Warrington en 2007 et a dit qu’il comprenait pourquoi Inglis voulait jouer à nouveau et l’a soutenu pour qu’il soit un succès dans son ancien club.

« Quand j’ai pris ma retraite en 2015, j’étais prêt », a déclaré Morley à l’AAP.

« J’avais joué pendant 20 ans et j’avais hâte de raccrocher les bottes.

« Mais après avoir été à la retraite pendant environ un an, je me suis senti vraiment rafraîchi.

« Vous ne faites pas le jour après jour à l’entraînement et vous n’obtenez pas frappé le week-end.

«Je sentais que j’aurais pu facilement revenir et jouer. Je ne l’ai pas fait, mais la revigoration que vous obtenez en étant absent vous permet de comprendre très facilement pourquoi il veut revenir.

« Il ne revient pas d’une blessure mettant fin à sa carrière, donc il ne devrait pas être aussi difficile pour lui de préparer son corps à jouer à nouveau dans la ligue de rugby de haut niveau. »

Greg Inglis joue pour les Kangourous. (Getty)

L’ancien entraîneur de St George Illawarra, Steve Price, a réuni une équipe talentueuse à Warrington avec Gareth Widdop, Blake Austin et l’ancien accessoire de South Sydney Jason Clark pour faire partie de ses nouveaux coéquipiers.

« C’est un grand coup pour Warrington, ils ont un certain nombre de joueurs vedettes là-bas et ils veulent faire venir les meilleurs et il n’y a pas de plus grand nom que Greg Inglis », a déclaré Morley.

« Il ne fait aucun doute sur ses capacités. Lorsqu’il était à son apogée, il était l’un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur.

« S’il est physiquement et mentalement prêt à relever le défi de la Super League, ce n’est qu’un point positif et s’il peut se rapprocher de l’endroit où il était, ce sera un régal pour tous les fans de Super League.

« Je ne pense pas qu’il aurait accepté le défi de jouer s’il n’avait pas senti qu’il était à la hauteur.

« Steve Price est un entraîneur intelligent et a contribué à le sortir de sa retraite et je suis sûr que ce sera un résultat positif pour tout le monde. »

©AAP2020