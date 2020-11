Le grand argentin Javier Mascherano prend sa retraite à 36 ans – Football

in

Le joueur le plus capé d’Argentine, Javier Mascherano, a annoncé sa retraite du football, à l’âge de 36 ans.

Mascherano, un milieu de terrain combatif à River Plate, Corinthians, Liverpool et Barcelone, entre autres clubs, a fait son annonce surprise après que son équipe Estudiantes a perdu 1-0 contre Argentinos Juniors lors d’un match de championnat dimanche.

«J’ai vécu ma profession à 100%, au maximum que je pouvais, et depuis un moment, cela devient de plus en plus difficile», a-t-il déclaré aux journalistes. «Parfois, vous ne choisissez pas la fin, cela arrive tout seul.»

Mascherano a connu sa période la plus réussie à Barcelone, où il a remporté 19 titres en huit ans, dont cinq La Ligas et deux Champions Leagues.

Il a joué 147 fois pour l’Argentine, participant à quatre finales de la Coupe du monde. Il a également remporté deux médailles d’or avec l’équipe olympique argentine en 2004 et 2008.

