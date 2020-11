Le gouvernement retarde l’interdiction de l’avortement et tente de faire des compromis alors que les manifestants prévoient une action plus directe

Le gouvernement polonais retardera l’interdiction de l’avortement des fœtus atteints de malformations congénitales après que la nouvelle loi a déclenché près de deux semaines de manifestations de masse dans tout le pays.Un responsable du parti au pouvoir de droite a affirmé que les dirigeants débattaient toujours de la décision de la Haute Cour sur «Il y a une discussion en cours, et il serait bon de prendre un peu de temps pour le dialogue et pour trouver une nouvelle position dans cette situation qui est difficile et suscite de vives émotions», a déclaré Michal Dworczyk, le chef de Le 22 octobre, la Cour constitutionnelle a statué qu’une anomalie fœtale mortelle ne justifiait pas l’interruption de grossesse et que cela enfreint la constitution polonaise. l’avortement, renforçant ce qui figurait déjà parmi les lois les plus restrictives contre la liberté de reproduction en Europe. Les avortements ne seront considérés comme légaux que si la vie d’une femme est en danger, ou si la grossesse a été le résultat d’un crime, comme un viol ou un inceste.Il devait être publié lundi, mais est resté non publié, ce qui signifie qu’il n’a actuellement aucun pouvoir juridique. .Des manifestations de masse ont eu lieu à Varsovie le 30 octobre contre les lois sur l’avortement, alors que les manifestants bloquaient les routes (Photo: Getty) « Avortement sur demande sans excuses » La décision fait suite à d’énormes manifestations anti-gouvernementales quotidiennes organisées par des centaines et des milliers de femmes à travers le pays . Les manifestants ont contrecarré les lois visant à freiner la pandémie et ont défié les restrictions de distanciation sociale pour se rassembler dans leurs masses, bloquer les routes et chanter. Morawiecki a appelé à des pourparlers avec les manifestants et les législateurs de l’opposition pour trouver une solution. Pendant ce temps, le président Andrzej Duda a proposé une nouvelle loi qui autoriserait l’avortement des fœtus présentant des anomalies mortelles, mais interdirait l’avortement des personnes atteintes de troubles tels que le syndrome de Down.Mara Clarke est la fondatrice du réseau de soutien à l’avortement, qui aide les femmes à accéder avortements sécurisés dans les pays, y compris la Pologne, où ils sont légalement limités. Pour ce faire, l’organisation fournit aux femmes enceintes de moins de 12 semaines des pilules à emporter chez elles ou les aide à se rendre dans des pays où elles peuvent accéder à l’avortement en toute sécurité. Elle pense que le compromis apparent de Duda ne fera pas grand-chose pour apaiser les militants sur le terrain.[The protestors] demandent un avortement sur demande sans excuses », dit-elle.« Ils disent: «Ce n’est pas OK». Ils ont peint à la bombe notre nom en polonais – Aborcja Bez Granic – et le numéro de soutien sur les portes des églises, sur les bâtiments… Il y a eu des discours aussi, des femmes debout devant la foule et parlant ouvertement de se faire avorter. Et ce n’est pas seulement dans les villes, les manifestations sont partout. «C’est beau, et je pense que ce n’est que le début, pas la fin. Entre cela et les manifestations de la communauté LGBTQ +, les gens en ont assez. »Une femme tient une banderole alors qu’elle continue de protester contre la décision de la Cour constitutionnelle sur le renforcement de la loi sur l’avortement à Varsovie, Pologne (Photo: Getty) Augmentation de la demande d’avortement les sondages effectués dans le pays après la décision de la loi sur l’avortement montrent une forte baisse du soutien au parti au pouvoir pour la loi et la justice, et d’autres manifestations de masse sont prévues dans les prochains jours. ils peuvent avoir accès à des avortements en toute sécurité », a poursuivi Mme Clarke. En octobre, lorsque la décision a été rendue, nous avons aidé – et sommes toujours en train d’aider – 33 femmes. Ce qui est une énorme augmentation. Nous avons également reçu tellement d’appels que notre ligne a été fermée parce qu’elle était en surcapacité. les décisions des tribunaux devraient être publiées «sans délai». «C’est de loin la pire option», a déclaré Marcin Matczak, professeur de droit à l’Université de Varsovie. «Cela revient à cette approche que si quelqu’un n’aime pas une décision du Tribunal constitutionnel, il ne peut pas le publier.

Maisons du Monde Rideau à nouettes en coton bicolore à l'unité 110x250 Envie d'apporter du cachet à la chambre de votre enfant ? Laissez-vous tenter par le rideau à passant en coton bicolore à l'unité 110x250 MILA . Tendre et délicat, ce rideau risque de faire tourner plus d'une tête avec la jolie guirlande de pompons. Vêtu de rose et de blanc, ce rideau entièrement conçu en

Maisons du Monde Rideau à nouettes en coton bicolore à l'unité 110x250 Envie d'apporter du cachet à la chambre de votre enfant ? Laissez-vous tenter par le rideau à passant en coton bicolore à l'unité 110x250 MILA . Tendre et délicat, ce rideau risque de faire tourner plus d'une tête avec la jolie guirlande de pompons. Vêtu de rose et de blanc, ce rideau entièrement conçu en

KUSMI TEA Calendrier de l'Avent Kusmi Tea Bio Kusmi Tea Pourquoi attendre le 1er décembre ? Chez Kusmi, on s'adapte ! Et si notre calendrier de l'Avent devenait un calendrier du confinement ? 24 infusions et thé bio pour novembre pour se faire plaisir chaque jour, ça se tente non ? L'irrésistible calendrier de l’Avent Kusmi est de retour

IMAGESSENCE Dvd PS15/16 - Comment l'esprit se fait humain, Selim Aïssel Selim Aïssel tente de nous faire percevoir ce qu'est la nature de l'Esprit. Il nous démontre - avec les limites du langage et de notre cerveau binaire - que la nature réelle de l'être humain est tellement plus vaste que l'espace étriqué dans lequel nos vies se déroulent. Comment appréhender ...

MARCH LA.B Montre March LA.B AM89 Evergreen automatique bracelet cuir de buffle perforé noir 38 mm Laissez-vous tenter par cette montre issue de la collection AM89 de la Maison MARCH LA.B. Protégé par un verre saphir biseauté, son cadran kaki surmonté d’index massifs et crantés vous offrira une lecture optimale de l'heure en toutes circonstances. Affirmé sur

Houlès Tissu Joe Savourez des moments de détente en vous relaxant sur des meubles habillés du tissu Joe. Ce textile épuré aux couleurs sobres apporte une touche chic à votre décoration. Son armure sergé lui donne une texture agréable à l’œil et au