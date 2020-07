Le gouvernement nie les messages contradictoires alors que Boris Johnson annonce un plan une semaine avant le lancement de «  Mangez pour aider  »

Downing Street a nié avoir envoyé des messages contradictoires sur l’obésité en dévoilant un plan visant à sévir contre l’achat d’un, obtenir un accord gratuit. L’élément central de la nouvelle stratégie du gouvernement contre l’obésité est apparemment en contradiction avec son programme «Eat Out to Help Out». pour aider les restaurants à se remettre de la pandémie. Le chancelier, Rishi Sunak, a souligné le programme d’accueil, qui débutera lundi prochain, sur Twitter. Les dîners seront éligibles à des repas à moitié prix dans les cafés, pubs et restaurants du lundi au mercredi en août.La nouvelle stratégie du gouvernement contre l’obésité dévoilée par Boris Johnson et le secrétaire à la Santé Matt Hancock comprend une interdiction de «Bogof Il y aura également un bar sur les publicités de malbouffe avant 21 h et le comptage des calories sera exigé sur les menus des restaurants et à emporter pour les chaînes de plus de 250 employés. Les GP seront encouragés à prescrire le vélo aux patients en surpoids, et Un examen de l’affichage du nombre de calories sur l’alcool et une campagne de perte de poids de 12 semaines du NHS ont également été lancés. out to Help Out ‘s’applique à tous les restaurants et les gens pourront choisir une gamme d’options saines dans les menus s’ils essaient de perdre du poids. »Boris Johnson a déclaré qu’il luttait avec son poids depuis un certain temps (Photo: Andrew Parsons / No10 Downing Street) Dans une vidéo, M. Johnson a déclaré que la stratégie contre l’obésité aiderait à« réduire nos risques pour la santé et à nous protéger contre le coronavirus ». Le Premier ministre a déclaré qu’il était «bien en surpoids» lorsqu’il a été admis aux soins intensifs avec Covid-19 en avril. Il a ajouté: «Je ne mesure que 5 pieds 10 à l’extérieur. Et comme vous le savez, j’étais trop gros. Je voulais perdre du poids depuis des siècles et des siècles. Comme beaucoup de gens, je lutte avec mon poids. Il monte et descend. Mais depuis que je me suis rétabli du coronavirus, je renforce régulièrement ma forme physique. En savoir plus Le plan anti-obésité « n’offre pas suffisamment de soutien aux familles à faible revenu », a averti le gouvernement Un rapport de Public Health England a révélé la semaine dernière que le surpoids ou l’obésité pouvait considérablement augmenter le risque d’hospitalisation et de décès par coronavirus. La dirigeante Kate Nicholls a critiqué le calendrier des impositions supplémentaires imposées aux restaurants et aux pubs. Elle a déclaré: «Alors que nous nous concentrons sur la sécurisation des emplois et l’aide à la reprise de l’économie, une série de coûts et de charges réglementaires serait une gifle.»

