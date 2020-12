Le gouvernement ne sait pas combien de bénéfices ont été réalisés par Edenred, un entrepreneur de repas scolaires gratuits critiqué

Le gouvernement ne sait pas combien de bénéfices ont été réalisés par un entrepreneur sur un programme très critiqué de distribution de bons de repas scolaires gratuits, a déclaré l’organisme de surveillance officiel des dépenses. Le National Audit Office a mené une enquête sur le fonctionnement du système de bons en Angleterre par le ministère de l’Éducation et son contractant, Edenred. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Après son lancement, les écoles ont signalé des problèmes pour obtenir les bons et contacter Edenred. L’enquête de NAO a révélé que la demande pour le programme dépassait initialement la capacité d’Edenred à fournir, les écoles et les parents se plaignant tous deux de ne pas pouvoir obtenir un soutien en temps opportun. Les appels téléphoniques au service d’assistance téléphonique de l’entreprise ont culminé à 3 940 le 14 avril, tandis que le nombre de courriels des écoles et des parents a culminé à 8 878 le 29 avril. Bénéfices inconnus Le NAO a également déclaré que le DfE ne savait pas combien de bénéfices Edenred avait réalisé sur le projet car il ne l’avait pas demandé. Alors que le contact d’Edenred comprenait une disposition permettant au DfE d’accéder aux informations sur les revenus et les coûts, au moment de l’enquête du NAO, le DfE ne l’avait pas utilisé. Le DfE a payé à Edenred la valeur nominale des bons délivrés aux familles – 15 £ par semaine pour chaque enfant éligible – l’entreprise générant des revenus en achetant des bons auprès de chaînes de supermarchés avec une réduction sur leur valeur nominale. «Expérience frustrante» Gareth Davies, le chef du NAO, a déclaré que si «les problèmes au début du programme ont conduit à une expérience frustrante pour de nombreuses écoles et familles», le DfE et Edenred ont pu améliorer les performances au fur et à mesure que le projet progressait. Vicky Ford, la ministre des Enfants et des Familles, a déclaré: «Nous avons pris des mesures substantielles pour nous assurer que les enfants ne souffrent pas de la faim pendant toute la durée de la pandémie, notamment en élargissant l’admissibilité aux repas scolaires gratuits à plus d’enfants que tout autre depuis des décennies. «Le NAO a reconnu les mesures rapides que nous avons prises pour que les enfants éligibles puissent accéder à cette importante disposition alors que les écoles étaient partiellement fermées, avec 380 millions de livres sterling de bons de réduction ayant été échangés contre des cartes-cadeaux de supermarché à la fin du programme.»