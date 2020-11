Le gouvernement met en place un «  fonds de main-d’œuvre Covid  » pour garder les écoles ouvertes face à une réaction négative sur la rémunération des enseignants

Le gouvernement a dévoilé un «fonds de main-d’œuvre Covid» pour aider à maintenir les écoles ouvertes qui souffrent d’absences du personnel liées au coronavirus.L’annonce est intervenue au milieu d’une réaction violente contre la décision du gouvernement de revenir sur son engagement d’augmenter les salaires de départ des enseignants à 30000 £ par 2022. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Pendant des mois, les chefs d’établissement se sont plaints que leurs budgets étaient réduits par le coût de l’embauche d’enseignants suppléants pour couvrir l’auto-isolement du personnel en raison de Covid. , qui s’applique au semestre actuel et sera antidaté au 1er novembre, est conçu pour couvrir les coûts des écoles ordinaires avec un taux d’absence de courte durée des enseignants égal ou supérieur à 20%, ou un taux d’absence à plus long terme égal ou supérieur à 10 pour cent. Les écoles offrant des services spéciaux et alternatifs doivent connaître un taux d’absentéisme à court terme égal ou supérieur à 15 pour cent, ou un taux d’absence à long terme d’enseignants égal ou supérieur à 10 pour cent. Pour être éligibles au financement, les écoles devront également montrer qu’elles ont d’abord utilisé les réserves financières existantes. Le montant du fonds n’est pas clair, le DfE promettant de publier «prochainement» des orientations sur le processus de réclamation. Lire la suite Coronavirus en Ecosse: les écoliers pourraient bénéficier de vacances de Noël plus longues pour limiter la propagation de Covid-19 « Cadre d’urgence » Le fonds a été mis en place parallèlement à un « cadre d’urgence » mis à jour pour les écoles, qui indique clairement que toute restriction de l’éducation Covid sera un «dernier recours» et «ne pourra être initié qu’à la suite d’une décision ministérielle». Alors que le cadre précédent suggérait que les rotations à temps partiel pouvaient être utilisées comme deuxième étape, la référence à l’idée a maintenant été supprimée du document. Le cadre stipule que si des restrictions sont imposées aux écoles secondaires, les élèves qui doivent passer des examens en 11e et 13e année devraient avoir la priorité, aux côtés des enfants des travailleurs critiques et des élèves vulnérables. En septembre 2019, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que les salaires des enseignants nouvellement qualifiés en Angleterre passeraient à 30000 £ (Photo: David Davies / PA Wire) Ailleurs, le gouvernement a été critiqué pour avoir abandonné son engagement d’augmenter les salaires de départ des enseignants. En septembre 2019, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que les salaires des enseignants nouvellement qualifiés en Angleterre passeraient à 30000 £ d’ici septembre 2022. Après que le chancelier Rishi Sunak a annoncé mercredi un gel partiel des salaires du secteur public, le Le Trésor a initialement déclaré qu’il atteindrait toujours l’objectif 2022. Cependant, il a depuis changé de langage pour dire que l’engagement sera atteint «dans ce Parlement» – ce qui signifie qu’il pourrait être retardé de deux ans. Dans un blog, le ministère de l’Éducation a admis que «la modération salariale signifie que les progrès vers cet engagement salarial» seraient «plus lents». «Coup de pied dans les dents» Kate Green, secrétaire fantôme du Labour à l’éducation, a déclaré que cette décision était un «coup de pied dans les dents» pour les enseignants, tandis que les syndicats de l’éducation ont déclaré que cela entraverait le recrutement. Geoff Barton, le secrétaire général de l’Association for School and College Leaders, a déclaré: «Le gouvernement a fait beaucoup de bruit au sujet de son projet d’augmenter les salaires de départ des enseignants à 30 000 £ d’ici 2022-2023, nous serions donc déçus s’il envisage maintenant de les reporter à plus tard au parlement. «Nous reconnaissons la pression sur les finances publiques causée par la pandémie de Covid, mais l’engagement de porter les salaires de départ des enseignants à 30 000 £ est important pour résoudre les problèmes de longue date liés au recrutement d’un nombre suffisant dans la profession. «Les écoles ont du mal pendant des années à faire face à d’importantes lacunes dans les objectifs du gouvernement en matière de recrutement d’enseignants stagiaires, et elles ont besoin du gouvernement pour tenir sa promesse le plus tôt possible.» Un porte-parole du DfE a déclaré qu’en septembre les enseignants avaient reçu la plus forte augmentation de salaire depuis 2005. «L’enseignement reste une carrière attrayante et enrichissante avec l’opportunité d’inspirer et de façonner la vie de millions d’élèves», ont-ils ajouté. Coronavirus dans les écoles Il n’y a aucune preuve solide de la propagation à grande échelle du coronavirus dans les écoles «que ce soit», a déclaré l’un des conseillers scientifiques du gouvernement. Le Dr Michael Tildesley, épidémiologiste à l’Université de Warwick, siège dans un sous-groupe du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (SAGE). Il a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: «Il est très, très clair que, oui, il y a des cas dans les écoles et il y a des enfants qui s’isolent, mais il n’y a aucune preuve solide d’une propagation à grande échelle dans les écoles. Il a ajouté: «Nous ne voyons pas de cas dans les écoles conduisant à des retombées sur les cas dans la communauté. «En fait, il y a des preuves légèrement faibles, certes, que c’est en fait l’inverse, où nous voyons plus de cas dans la communauté menant à des cas dans les écoles. «Pour moi, il n’y a vraiment pas de preuves solides que le fait de rester ouvertes dans les écoles représente un risque important pour la société en termes d’augmentation des infections. C’est plus important, à mon avis, pour les besoins éducatifs des enfants. Cette semaine, les chiffres du ministère de l’Éducation ont révélé que le 19 novembre, 73% des écoles secondaires publiques d’Angleterre comptaient au moins un élève s’isolant à cause de Covid – contre 64% la semaine précédente.