Le gouvernement insiste sur le fait que les examens auront lieu en Angleterre malgré Lockdown 2

Le gouvernement a insisté pour que les examens GCSE et A-level se déroulent en Angleterre malgré le nouveau verrouillage national. Selon les plans du gouvernement, les examens devraient commencer trois semaines plus tard que la normale en 2021. Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré à i: «Les examens sont le moyen le plus juste de juger les performances d’un élève, c’est pourquoi ils se dérouleront l’année prochaine, soutenus par mesures d’urgence élaborées en partenariat avec le secteur. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale «Au cours des prochaines semaines, nous identifierons ensemble les risques pour les examens et les mesures nécessaires pour faire face aux perturbations potentielles, l’équité pour les étudiants restant notre priorité.» Examens de secours Le régulateur des examens Ofqual doit consulter avant Noël. Le gouvernement a donné aux adolescents mécontents des notes qu’ils ont reçues cet été la possibilité de passer des examens de relève cet automne. Les examens de sauvegarde du GCSE commencent lundi, et le DfE a confirmé qu’ils se dérouleraient également comme prévu. Cependant, les directeurs ont déclaré que le projet du gouvernement d’organiser une série d’examens complète en 2021 était irréaliste, compte tenu des perturbations en cours dans les écoles. Plus de la moitié des écoles secondaires en Angleterre avaient au moins un élève auto-isolant en raison de Covid-19 la semaine dernière (Photo: OLI SCARFF / AFP) « Solution inadéquate » Les données publiées la semaine dernière ont révélé que le jeudi avant la mi-session 55 pour cent des écoles secondaires avaient au moins un élève s’isolant à cause du coronavirus.Nick Brook, secrétaire général adjoint de l’Association nationale des chefs d’établissement, a déclaré: «Le gouvernement doit maintenant accepter que le recours à une série d’examens d’été en 2021 soit une solution totalement inadéquate. «Nous devons être convaincus que la perturbation continue de l’éducation cette année n’entraîne pas l’attribution de notes qui ne reflètent pas fidèlement les capacités réelles des élèves. «Les opportunités futures et les chances dans la vie des jeunes de 16 et 18 ans ne doivent pas être limitées en raison des hésitations du gouvernement.» L’Écosse a déjà annoncé que les examens nationaux 5 de l’année prochaine seront remplacés par l’évaluation des enseignants.L’Irlande du Nord a réduit le nombre de papiers GCSE que les adolescents devront passer, tandis que le gouvernement gallois a été conseillé par le régulateur d’évaluation du pays de supprimer le GCSE programmé. examens.

