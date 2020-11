Le gouvernement impose une «  interdiction pure et simple  » aux voyageurs en provenance du Danemark alors que l’alarme grandit concernant la mutation du vison coronavirus

Le gouvernement a mis en place une interdiction totale de voyager pour les arrivées en provenance du Danemark, après qu’une mutation du coronavirus a été découverte chez 12 personnes infectées par des visons. Aux premières heures de samedi, le ministère des Transports (DfT) a annoncé que les visiteurs étrangers du Danemark se verraient refuser l’entrée à partir de 4 heures du matin, samedi 7 novembre, à la suite d’épidémies généralisées de coronavirus dans les fermes de visons du pays. Les 17 millions de visons actuellement élevés dans des fermes danoises doivent être abattus, tandis que les scientifiques du gouvernement britannique craignent que la nouvelle mutation Covid-19 ne rende plus difficile la recherche d’un vaccin fiable contre le coronavirus. heures après que le DfT a soudainement imposé la quarantaine aux arrivées du Danemark Aucune dérogation Le plus grand producteur mondial de fourrure de vison doit abattre en masse des millions de visons après la propagation de formes mutées de coronavirus à l’homme (Photo: Ole Jensen / Getty Images) La nouvelle souche de coronavirus s’est propagée à travers des fermes de visons au Danemark, ce qui a incité le gouvernement du pays à ordonner l’abattage de chacun des animaux.Les premières heures de vendredi matin, le Royaume-Uni a annoncé qu’il révoquait le couloir de voyage avec le Danemark en réponse. Les voyageurs nationaux ou résidents qui ont été ou ont transité par le Danemark au cours des 14 derniers jours se verront refuser l’entrée au Royaume-Uni.Le gouvernement a également annoncé qu’il est expandi ng les exigences d’auto-isolement pour le Danemark. Les ressortissants ou résidents britanniques qui retournent au Royaume-Uni directement ou indirectement du pays sont désormais tenus de s’auto-isoler avec tous les autres membres de leur ménage, jusqu’à ce que deux semaines se soient écoulées depuis leur dernier séjour. Transport a déclaré dans un communiqué: « Contrairement aux autres voyages au Royaume-Uni, il n’y aura pas d’exemptions à cette politique de quarantaine. » Toute personne qui est revenue du Danemark au cours des deux dernières semaines sera contactée pour s’assurer qu’elle complète l’auto-isolement nécessaire pour garantir le virus ne se propage pas à travers le Royaume-Uni. «Le gouvernement britannique travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour comprendre les changements dans le virus qui ont été signalés au Danemark et nous menons un programme de recherche plus approfondie ici au Royaume-Uni pour éclairer nos évaluations des risques . »L’interdiction de voyager et les exigences étendues d’auto-isolement seront revues après une semaine. Effet peu clair Tous les visons du Danemark doivent être abattus pour arrêter la propagation du Covid-19 (Photo: AFP ) Le Danemark a également été ajouté à la liste de quarantaine des voyages de l’Écosse, Nicola Sturgeon annonçant cette décision lors du briefing du gouvernement écossais sur le coronavirus vendredi, quelques minutes avant son entrée en vigueur à 12 h 30. Le gouvernement danois a déclaré qu’une mutation du coronavirus avait été découverte dans 12 heures. personnes infectées par des visons, que les agriculteurs ont reçu l’ordre d’abattre en masse, mais les experts ont déclaré que l’importance de toute souche variante et son effet sur les humains n’étaient pas clairs car elle n’était pas encore étudiée. environ 17 millions de fourrures par an; le gouvernement a maintenant ordonné l’abattage des 15 millions de visons élevés dans les 1139 fermes de visons du pays. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle surveillait la situation, mais a mis en garde contre les conclusions hâtives. La scientifique en chef Soumya Swaminathan a déclaré: «Nous devons attendre de voir quelles en sont les implications, mais je ne pense pas que nous devrions tirer des conclusions quant à savoir si cette mutation particulière aura un impact sur l’efficacité du vaccin. Nous n’avons aucune preuve pour le moment que ce serait le cas.

