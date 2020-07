Le gouvernement gallois va interdire les plastiques à usage unique à partir de 2021, des pailles en plastique aux agitateurs et coton-tiges

Le gouvernement gallois a établi des plans visant à interdire les pailles en plastique, les agitateurs, les assiettes, les couverts et les cotons-tiges, dans un effort pour réduire la quantité de déchets plastiques sur les plages et la campagne. plastique dégradable, qui se décompose en microplastiques mais ne se dégrade pas.Une consultation a été lancée sur les mesures, qui pourraient entrer en vigueur dès l’année prochaine.La lettre d’information a coupé le bruitLockdown litièreLe gouvernement gallois a déclaré que le pays avait subi une forte augmentation de déchets plastiques à mesure que les conditions de verrouillage se sont assouplies. Le mois dernier, l’organisation caritative Keep Wales Tidy a déclaré que les déchets de gants et de masques en plastique étaient «importants et répandus». «La pollution plastique et son impact sur notre environnement sont régulièrement mis en évidence dans les médias, en ligne et dans les conversations que j’ai tous les jours avec des gens de partout. Pays de Galles », a déclaré Hannah Blythyn, vice-ministre du logement et des collectivités locales. «Cela détruit nos communautés et a un impact dévastateur sur notre faune.» Une plage propre au Pays de Galles (Photo: gouvernement gallois) De nombreuses entreprises au Pays de Galles se sont déjà tournées vers des produits plus durables, à la lumière d’une intense réaction des consommateurs au plastique à usage unique . Lesley Jones, PDG de Keep Wales Tidy, a déclaré que la législation entraînerait de nouveaux progrès. «Nous avons assisté à de grands changements dans la consommation de plastique et reconnaissons le travail accompli par un certain nombre de grandes entreprises et organisations galloises pour réduire le plastique qu’elles utilisent et incluent dans leurs produits, mais il reste encore un long chemin à parcourir», at-elle m’a dit. «Cette consultation marque la prochaine phase d’un voyage en cours qui, nous l’espérons, débouchera sur une série de mesures politiques audacieuses de la part du gouvernement pour réduire le plastique à la source.» Action britannique Le gouvernement britannique a retardé une interdiction imminente des pailles en plastique, des coton-tiges et des agitateurs à boissons à cause de la pandémie. Il devait entrer en vigueur en juin, mais a été repoussé à octobre pour donner aux entreprises plus de temps pour se préparer. La ministre de l’Environnement, Rebecca Pow, a également annoncé un nouvel objectif de recyclage pour le Royaume-Uni. L’objectif est que le Royaume-Uni recyclera 65% de ses déchets municipaux d’ici 2035, contre 45% aujourd’hui. Le Pays de Galles a le taux de recyclage le plus élevé du Royaume-Uni, avec 54 pour cent des déchets municipaux recyclés.

