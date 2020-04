Le gouvernement français déclare que le football et le rugby prennent fin

PARIS – Les ligues françaises de football et de rugby n’achèveront pas leurs matches cette saison après que le gouvernement les a annulées dans le cadre des efforts visant à contenir la pandémie de coronavirus.

La France devrait sortir de l’isolement le 11 mai, mais le gouvernement a interdit tous les grands événements sportifs jusqu’en septembre.

« La saison 2019-2020 du sport professionnel, notamment du football, ne pourra pas reprendre », a déclaré mardi le Premier ministre français Edouard Philippe.

La ligue Top 14 du rugby avait atteint la demi-finale et les deux principales divisions de football de la France ont encore 10 matchs à jouer au cours de leurs saisons.

Le Paris Saint-Germain est en tête du vol et espère toujours jouer en Ligue des champions, où il se qualifiera pour les quarts de finale.

« Nous respectons bien sûr la décision du gouvernement français », a déclaré le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. « Nous prévoyons de disputer la Ligue des champions avec l’accord de l’UEFA – où et quand elle se tiendra. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l’étranger dans les meilleures conditions pour nos joueurs et la sécurité de tout notre personnel. . «

La ligue de football française, ou LFP, devrait se réunir à la mi-mai pour décider du classement de la ligue. Le PSG a 12 points d’avance sur la deuxième place de Marseille, qui occupe la dernière place pour l’entrée automatique en Ligue des champions la saison prochaine.

La troisième place entre dans les tours de qualification, avec Rennes un point devant Lille, quatrième.

Toulouse et Amiens, 19e, sont dans les créneaux de relégation automatique, avec Nîmes en 18e place – ce qui mène normalement à des éliminatoires de relégation-promotion avec l’équipe troisième de la division deux (Ajaccio).

Alors que le PSG avait achevé ses huit derniers matches de Ligue des champions, Lyon n’a pas pu jouer son match retour contre la Juventus à son tour après avoir battu les champions italiens 1-0 à domicile.

L’UEFA a donné aux ligues jusqu’au 25 mai pour fournir des détails sur la manière et la possibilité de terminer leur saison. La Bundesliga allemande veut redémarrer dans quelques semaines et l’Angleterre tente de terminer la Premier League en reprenant en juin.

Javier Tebas, le président de la ligue espagnole, a remis en question la décision de supprimer les derniers matchs de la ligue française.

« Je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus de danger à jouer au football à huis clos, avec toutes les mesures de précaution, que de travailler sur une chaîne de montage », a-t-il déclaré. « Si des secteurs économiques importants ne peuvent pas redémarrer de manière sûre et contrôlée, ils pourraient finir par disparaître. Cela pourrait arriver au football professionnel. Dans d’autres pays, les équipes s’entraînent déjà, c’est l’exemple à suivre. »

Il était initialement prévu que le football français pourrait reprendre fin juin, dans des stades vides et avec un protocole médical strict en place. Mais le président du club de football français de Toulouse, qui est le dernier de la première division, a applaudi la décision du gouvernement de prolonger l’interdiction des événements sportifs.

« Le football s’impose comme le vainqueur », a déclaré Olivier Sadran au site Internet du quotidien sportif L’Equipe. « Le pays souffre en termes de santé et commencera à souffrir économiquement. Il serait très mal pensé de rompre avec cela. Les politiciens ont pris la bonne décision. »

Si la fin du lock-out en France est confirmée, les personnes pourront exercer librement mais individuellement et avec certaines restrictions, comme l’éloignement social, maintenues en place. Les gens ne pourront pas faire de l’exercice dans des endroits aux toits fermés « ou participer à des sports collectifs (d’équipe) ou de contact », a expliqué Philippe.

Il a également déclaré que les événements avec plus de 5 000 personnes, comme les « grands événements sportifs et culturels » n’auront pas lieu avant septembre.

Le Tour de France a été reprogrammé plus tôt ce mois-ci pour le 29 août-sept. 20, à partir de la ville méridionale de Nice.

Le tournoi de tennis de Roland-Garros à Roland-Garros à Paris a également été reporté du 20 septembre au 20 octobre. 4, avec des rapports récents spéculant qu’il pourrait être repoussé jusqu’au 27 septembre.