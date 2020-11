Le gouvernement fait face à des «  choix difficiles  » si le coup se révèle beaucoup moins efficace que d’autres

Le gouvernement pourrait être confronté à des «choix difficiles» s’il se retrouve avec 100 millions de doses d’un vaccin qui s’avère beaucoup moins efficace que d’autres, a déclaré un ancien directeur de la vaccination du ministère de la Santé. Le professeur David Salisbury a déclaré que les ministres devraient le faire. réfléchissez «très attentivement» à leur manipulation du vaccin produit par AstraZeneca et l’Université d’Oxford si son efficacité était inférieure à celle d’autres injections comme celles de Pfizer / BioNTech et Moderna. Le vaccin AstraZeneca / Oxford est actuellement évalué par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) pour une utilisation au Royaume-Uni.Les données de deux branches de son essai de phase trois, annoncées la semaine dernière, ont donné une efficacité de 70%. Une demi-dose suivie d’une dose complète s’est avérée efficace à 90% pour protéger contre Covid-19, selon un sous-ensemble de données, mais le chiffre était de 62% pour les personnes ayant reçu deux doses complètes. Le résultat de 90% était basé sur un schéma posologique administré à 2 741 personnes âgées de 55 ans et moins, tandis que le bras à deux doses de l’essai impliquait 8 895 personnes de tous les groupes d’âge. Quand un vaccin sera-t-il mis en place? Dans le cadre du projet de programme de déploiement du vaccin Covid-19 du NHS England, divulgué plus tôt ce mois-ci, tous ceux qui le souhaitent auraient été vaccinés début avril 2021. Selon les fournitures, dont plus de sept millions de doses disponibles en décembre, les résidents et le personnel des centres de soins ainsi que les travailleurs de la santé recevront le coup dès le début du mois prochain, avec ceux âgés de plus de 80 ans à partir de la mi-décembre et tout le monde âgé de 70 à 80 ans à partir de la fin décembre. Boris Johnson examine des échantillons au laboratoire d’essais de débit latéral avec le docteur Abbie Bown lors d’une visite sur le site de Public Health England au parc scientifique de Porton Down (Photo: Adrian Dennis / WPA Pool / Getty) Toutes les personnes âgées de 65 à 70 ans l’obtiendront tôt Janvier comme tous les moins de 65 ans à risque élevé et modéré. Toutes les personnes âgées de 50 à 65 ans l’obtiendront à partir de la mi-janvier et toutes les personnes âgées de 18 à 50 ans à partir de fin janvier, la majeure partie de ce groupe étant vaccinée en mars. AstraZeneca a annoncé qu’elle mènerait un autre essai clinique mondial pour évaluer le schéma posologique à 90%, qui, selon elle, était le résultat d’une erreur de dosage, après que les scientifiques ont mis en doute la validité des données. La firme a déclaré que le vaccin protège contre les maladies graves et que les résultats finaux des essais cliniques devraient être publiés prochainement dans The Lancet. Lire la suite Le vaccin Oxford-AstraZeneca Covid est au cœur de la reprise économique du Royaume-Uni Le professeur Salisbury a déclaré: «Je pense que cela doit être décroché et qu’il ne sera peut-être pas possible de le faire avec le nombre de patients qui ont été recrutés jusqu’à présent. Si ce vaccin arrivait vraiment à 90% et qu’il s’agit d’un vaccin moins cher et qu’il nécessite une chaîne du froid (stockage) beaucoup moins rigoureuse que les vaccins à ARN (de Pfizer et Moderna), alors ce serait un excellent résultat. arrive à 62% et les autres vaccins qui arrivent jusqu’à présent sont à 90%, alors je pense que vous devez réfléchir très attentivement à ce que nous faisons avec 100 millions de doses d’un produit qui ne protège pas aussi bien que les alternatives? Je pense qu’il y a des choix difficiles. »L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait fixé la barre à 50 pour cent pour un vaccin efficace contre le coronavirus. Le vaccin contre la grippe saisonnière a une efficacité d’environ 60%. Efficacité du vaccin AstraZeneca a modifié son étude aux États-Unis en suivant deux séries de résultats différents en fonction de la posologie (Photo: REUTERS / Dado Ruvic) A demandé si la MHRA pourrait dire que 62% étaient pas assez bon Le professeur Salisbury a déclaré: «Je pense que (la MHRA) la jugera sur la base des critères qui ont été fixés et des informations qui leur ont été données et j’ai une grande confiance en leur jugement et en leur capacité à le faire. Je pense que nous aurons des problèmes de traitement à propos d’un vaccin moins efficace quand il y aura des vaccins plus efficaces disponibles. »Il a suggéré que les vaccins les plus efficaces pourraient être prioritaires pour les personnes plus âgées et plus vulnérables. Mais il a ajouté: «Le processus d’examen qu’ils (la MHRA) effectuent n’est pas nécessairement très long, c’est l’implication qui, je pense, doit être réglée. Et l’implication est que si cela peut être un vaccin efficace à 90%, c’est fantastique. Si c’est vraiment 60 pour cent, alors nous devons y réfléchir très attentivement. »L’Université d’Oxford a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire avant que les données n’apparaissent dans une publication à comité de lecture. Pendant ce temps, Downing Street a déclaré qu’il n’y avait «aucun projet» d’imprimer le drapeau de l’Union sur le vaccin d’Oxford, à la suite d’informations selon lesquelles «l’unité de l’Union» du numéro 10 avait demandé que le drapeau britannique apparaisse sur les emballages. Jeudi, AstraZeneca a déclaré que c’était le cas. amendant son étude aux États-Unis suite à la découverte accidentelle que le vaccin semblait plus performant lorsqu’une demi-dose était administrée suivie d’une dose complète, plutôt que de deux doses complètes. Les chercheurs veulent en particulier savoir pourquoi la demi-dose «amorce» conduirait pour un meilleur résultat. L’hypothèse principale est que les gens développent des réponses immunitaires contre les adénovirus, et la première dose plus élevée aurait pu déclencher une attaque si forte qu’elle compromettait la capacité de l’adénovirus à transmettre le gène de pointe au corps avec le vaccin de rappel.Adrian Hill, directeur d’Oxford’s Jenner L’Institut, qui a conçu le vaccin, a déclaré: «Je parierais que ce soit un contributeur, mais pas toute l’histoire.» Oxford et AstraZeneca pourraient produire jusqu’à 3,75 milliards de doses de son vaccin à 3 $ en 2021. La société pharmaceutique a promis de vendre le vaccin vaccin à prix coûtant pour les pays en développement à perpétuité.Moncef Slaoui, scientifique en chef de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement américain, qui a investi massivement dans le vaccin, y compris dans un essai d’efficacité en cours, a déclaré: «Il y a un certain nombre de variables que nous devons comprendre, et quel a été le rôle de chacun d’entre eux dans la réalisation des différences d’efficacité. »