Le gouvernement écossais met de côté 50 millions de livres pour aider à recruter 850 enseignants supplémentaires

Des centaines d’enseignants et de personnel de soutien seront recrutés à travers l’Écosse pour aider les écoles lors de leur réouverture pour la prochaine année scolaire, a déclaré le secrétaire à l’Éducation.John Swinney a déclaré que la moitié du financement de 100 millions de livres sterling mis à la disposition du secteur en juin serait Dans une mise à jour au Parlement écossais, M. Swinney a également déclaré qu’un investissement de 20 millions de livres irait aux conseils pour les aider à résoudre les problèmes pratiques liés à la réouverture, tels que l’intensification nettoyage.La newsletter i a coupé le bruitPendant ce temps, 3 millions de livres supplémentaires seront versés aux autorités locales pour stimuler les services de travail de jeunesse.Distance socialeLa série d’injections d’argent pour le secteur de l’éducation intervient alors que M. Swinney a déclaré que les écoles secondaires seraient invitées à prendre mesures »pour assurer la distance entre les élèves lors de leur réouverture le 11 août. Alors que les élèves du secondaire seront censés garder leurs distances les uns des autres, il a dit aux MSP que ce ne serait pas la même chose. Cela vient après que les conseillers du gouvernement ont déclaré que les preuves pour les élèves plus âgés étaient «moins claires» en ce qui concerne la transmission, mais ont déclaré que les deux phases de la scolarisation devraient suivre les conseils de ne pas socialement distancer.M. Swinney a déclaré que l’argent cantonné de 50 millions de livres sterling aiderait à recruter 850 enseignants supplémentaires (Photo: Fraser Bremner / Scottish Daily Mail / PA) Au cours de la session virtuelle, M. Swinney a déclaré: «Après avoir soigneusement examiné ces conseils et les points de vue des parties prenantes, l’Education Recovery Group élabore des orientations qui impliquent de des précautions supplémentaires et prévoit que les écoles secondaires seront invitées à adopter une approche pratique pour maintenir la distance entre les élèves chaque fois que possible. »Il a déclaré que des changements pourraient être apportés aux salles de classe pour faciliter la distanciation – tout en garantissant que la capacité reste au même niveau – ou en flux d’élèves et de personnel au sein des écoles ». Décision finale M. Swinney a confirmé que les orientations destinées aux écoles seraient publiées d’ici le 30 juillet, avec une fin En réponse à une question du porte-parole conservateur de l’éducation Jamie Greene, M. Swinney a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il y ait des «grappes» localisées de cas de Covid-19 lorsque les écoles reviendront. Il a déclaré que le gouvernement écossais gérerait une telle épidémie de la même manière qu’il traitait actuellement les cas des centres d’appels de Sitel dans le Lanarkshire.Le porte-parole de l’éducation au travail Iain Gray a demandé au secrétaire à l’éducation dans quelle mesure l’Écosse était vraiment prête pour le retour du temps plein. M. Swinney a déclaré qu’il était «très désireux» de veiller à ce que les enseignants stagiaires puissent être utilisés pour le retour des écoles, et a déclaré que les autorités locales entreprenaient des évaluations des risques depuis «un temps considérable». ».Sur les couvertures faciales, M. Swinney a déclaré que quiconque souhaitant en porter un devrait pouvoir le faire mais que cela ne devrait pas être obligatoire.

