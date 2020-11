Le gouvernement critiqué pour avoir contourné les règles de transparence dans les contrats Covid-19 d’une valeur de plusieurs milliards

Le gouvernement a été critiqué pour avoir distribué des milliards de livres sterling de contrats Covid-19 sans suivre les règles normales de responsabilité et de transparence.Le chien de garde des dépenses publiques a constaté que les ministres avaient obtenu 18 milliards de livres sterling de fournitures et de services à la suite de la pandémie de Covid-19. qui a contourné les normes habituelles en matière de passation des marchés. Le bulletin d’information d’i politique a coupé le bruit du travail a déclaré que le public britannique méritait de «savoir sans aucun doute» que les alliés conservateurs ne «profitaient pas de cette pandémie». Le gouvernement a déclaré qu’il ne s’excusait «pas» pour avoir travaillé rapidement pour obtenir des contrats en réponse à la pandémie mais il a salué les recommandations visant à améliorer la transparence des dépenses publiques. Normes écartées L’enquête du National Audit Office (NAO) a accusé les ministres de mettre de côté les normes normales pour obtenir rapidement des contrats en réponse à la crise des coronavirus. Les enquêtes ont porté sur les contrats précipités concernant les EPI ainsi que d’autres fournitures et services (Photo: TAS S) Il a conclu que les entreprises qui avaient été recommandées par des députés, des pairs et des cabinets de ministres ont reçu la priorité alors que le gouvernement s’est empressé d’acquérir des équipements de protection individuelle (EPI) .Les conclusions ont été publiées alors que le gouvernement faisait face à des pressions pour expliquer son processus de accusations d’une soi-disant culture de «virus de la copine» ainsi nommée en raison d’allégations que des emplois clés et des contrats Covid-19 ont été attribués à des personnes étroitement liées au parti conservateur. Le rapport a révélé qu’à la fin du mois de juillet, plus de 8600 contrats avec un une valeur de 18 milliards de livres sterling avait été octroyée et la majorité de ceux-ci (d’une valeur de 10,5 milliards de livres sterling) l’avaient été sans aucun concours. Le budget de l’aide étrangère britannique pourrait être réduit de plusieurs milliards pour compenser les dépenses liées aux coronavirus Contrats attribués rétrospectivement Le NAO a déclaré qu’une «voie hautement prioritaire» avait été établie pour les entreprises fournissant des services d’EPI qui avaient été référées par des fonctionnaires, des cabinets de ministres, des députés et des pairs et les cadres supérieurs du NHS. Environ une entreprise sur dix ayant obtenu des contrats est passée par cette voie pour obtenir un contrat, contre une sur 100 pour celles qui se trouvaient dans la «voie ordinaire». Le gouvernement a également été réprimandé pour avoir attribué des contrats rétrospectivement, après l’exécution des travaux, et accusé de manquement. de transparence en raison d’une «documentation inadéquate» dans un certain nombre de cas sur la manière dont les risques, y compris les conflits d’intérêts potentiels, avaient été gérés. Premier ministre Boris Johnson. Le gouvernement a déclaré qu’il ne s’était pas excusé pour la réponse précipitée à la pandémie (Photo: Reuters) De nombreux contrats attribués n’avaient pas été publiés en temps opportun, a ajouté le NAO. Manque de transparence Dans la «voie hautement prioritaire», il y avait 493 fournisseurs , dont 47 ont obtenu des contrats. Mais moins de 250 sources pour les 493 pistes ont été enregistrées, dont 144 qui provenaient des cabinets privés des ministres, 64 directement des députés d’arrière-ban ou des pairs et 21 des fonctionnaires. Le chef de l’IAO, Gareth Davies, a déclaré: «Au début du Covid-19 pandémie au Royaume-Uni, le gouvernement a dû se procurer rapidement de grands volumes de biens et de services tout en gérant les risques accrus que cela pourrait entraîner. «Bien que nous reconnaissions qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles, il reste essentiel que les décisions soient correctement documentées et rendues transparentes si le gouvernement veut maintenir la confiance du public dans le fait que l’argent des contribuables est dépensé de manière appropriée et équitable. «Les preuves présentées dans notre rapport montrent que ces normes de transparence et de documentation n’ont pas été systématiquement respectées dans la première phase de la pandémie.» Achats urgents En réponse à l’épidémie de Covid-19 en mars, le Cabinet Office a publié des conseils techniques sur les achats urgents, mais le NAO a estimé qu’il «ne précisait pas les risques devrait être pris en compte », y compris« les préjugés perçus ou réels dans l’attribution des contrats ou les conflits d’intérêts, qui peuvent devenir plus importants lorsqu’il n’y a pas de concurrence ». Le chien de garde des dépenses a reconnu que la pandémie exigeait d’agir avec« une extrême urgence »et le Règlement sur les marchés publics a permis intervention d’urgence, y compris l’attribution directe d’accords sans concours formel.Meg Hillier, député travailliste et président du Comité des comptes publics des Communes, a déclaré que les manquements découverts dans le rapport pourraient être la «pointe de l’iceberg» et a exhorté les ministres à «être clair» et «Incompétent» «Le gouvernement a négligé un grave conflit d’intérêts, a payé des consultants pendant des mois avant de leur donner des contrats et a acheté des masques dont il savait qu’ils n’étaient pas à la hauteur», a-t-elle déclaré. assez pour mettre en place une «voie hautement prioritaire» pour accélérer les entreprises avec les bonnes connexions. Mais le fait de ne pas savoir comment la moitié des entreprises avaient abouti a rendu impossible la mise en place de garanties appropriées. »Rachel Reeves MP, chancelière fantôme du Duché de Lancastre, a déclaré que le rapport« confirmait »l’approche du gouvernement« a ».« Le National Audit Office a montré comment, au mieux, ce gouvernement incompétent ne peut même pas faire les démarches administratives de base », a-t-elle déclaré. Réponse urgente« Au pire, que le gouvernement puisse être délibérément essayant de cacher leurs traces, d’éviter un examen minutieux ou de ne pas divulguer des informations au public tout en gaspillant l’argent des contribuables. »Elle a ajouté:« Le pays mérite d’avoir confiance que son argent est dépensé efficacement par le gouvernement – et de savoir sans aucun doute que les amis et les donateurs le parti conservateur ne profite pas de cette pandémie. »Répondant au nom du gouvernement, la ministre du Cabinet Julia Lopez a déclaré:« Nous avons été confrontés à une pandémie mondiale sans précédent qui a posé des problèmes t défi pour le Royaume-Uni dans une génération. « Comme ce rapport le reconnaît à juste titre, nous devions passer des contrats avec une extrême urgence pour garantir les fournitures vitales nécessaires pour protéger les travailleurs de première ligne du NHS et le public et nous ne nous en excusons pas. » processus en place pour dépenser les fonds publics afin de garantir que nous acheminons les équipements critiques là où ils doivent aller le plus rapidement possible, tout en garantissant également l’optimisation des ressources pour le contribuable. «Il est important de maintenir la confiance du public dans la façon dont nous gérons son argent, et nous nous félicitons de l’examen minutieux par le NAO de nos processus et des recommandations sur la manière de les améliorer.

