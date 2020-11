Le gouvernement critiqué par le chien de garde des statistiques selon lequel 4000 personnes pourraient mourir chaque jour

Le chien de garde officiel des statistiques a réprimandé le Premier ministre et ses conseillers politiques et scientifiques sur l’utilisation de la modélisation suggérant que 4000 personnes pourraient mourir de Covid-19 chaque jour si un deuxième verrouillage n’était pas imposé. La conférence de presse de rue samedi dernier pour plaider en faveur de la fermeture à l’échelle de l’Angleterre en comprenait une exposant ce que les députés ont décrit comme le scénario «terrifiant» d’un bilan quotidien quatre fois plus grave que le premier pic à la mi-décembre. jeudi, l’Autorité des statistiques du Royaume-Uni (UKSA) a déclaré que le fait de ne pas fournir d ‘«informations transparentes» risquait de «dérouter» le public. Le bulletin d’information sur la politique a coupé le bruit «Saper la confiance». être sapés s’ils sont émis sans «explications appropriées du contexte et des sources». Le médecin-chef Chris Whitty et le directeur scientifique Sir Patrick Vallance chez Prime Minis ter Boris Johnson (Photo: Richard Pohle / Getty) Alors que la conférence de presse de samedi était dirigée par Boris Johnson, la présentation de diapositives a été faite par le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance et le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty. le bilan de 4.000 par jour provenait de l’Université de Cambridge, mais était déjà dépassé samedi, quand il a suggéré qu’il pourrait y avoir 860 décès. Le nombre de morts ce jour-là était de 326. D’autres modèles proposaient une baisse du nombre de morts par jour. Sir Patrick a déclaré cette semaine à un comité de députés qu’il avait essayé de préciser que les graphiques étaient basés sur la modélisation et n’étaient pas des prédictions. Interrogé par le député travailliste Graham Stringer s’il reconnaissait avoir «effrayé» les téléspectateurs, le conseiller a déclaré qu’il «regrettait» si son explication n’avait pas été suffisamment claire. Sir Patrick a déclaré qu’il avait déclaré aux téléspectateurs qu’il s’agissait d’un «scénario d’un couple». Il y a quelques semaines, sur la base d’une hypothèse pour essayer d’obtenir un nouveau scénario raisonnable du pire des cas ». Cependant, BBC News a commencé à signaler le chiffre de 4 000 décès par jour à partir de 7 heures du matin samedi, suggérant qu’il avait été informé par des conseillers politiques de l’intérieur du gouvernement de a également critiqué l’utilisation du bilan de 4 000 morts pour faire valoir son dossier. Dans son communiqué, l’UKSA a déclaré: «Dans le cadre des communications des gouvernements sur la pandémie dans ce pays, ont été des séances d’information publiques de haut niveau, des entrevues avec les médias et des déclarations dans chacun des quatre pays du Royaume-Uni. «Celles-ci se sont à juste titre inspirées de données et d’analyses pour soutenir les décisions annoncées.» Cependant, l’utilisation des données n’a pas toujours été soutenue par des informations transparentes fournies en temps opportun. En conséquence, il est possible de semer la confusion chez le public et de miner la confiance dans les statistiques. «Il est important que les données soient partagées de manière à promouvoir la transparence et la clarté. Il doit être publié sous une forme claire et accessible avec des explications appropriées du contexte et des sources. Elle devrait être mise à la disposition de tous au moment où les informations sont référencées publiquement. les méthodologies et les hypothèses clés « devraient être publiées en même temps. Les sources des données devraient être publiées » parallèlement à tout point de presse et diapositives associées pour permettre aux gens de comprendre leurs forces et leurs limites « . référence à des statistiques ou à des informations de gestion, les données sous-jacentes devraient être mises à disposition »et le faire« de manière ordonnée et d’une manière également accessible à tous ». Il a conclu:« Il est clair que ceux qui travaillent sur la pandémie font face pressions importantes. Mais une transparence totale est vitale pour la compréhension du public et la confiance du public dans les statistiques et ceux qui les utilisent. »Le statisticien de premier plan Sir David Spiegelhalter a écrit sur Twitter que l’intervention du chien de garde était« précieuse ». Downing Street a été contacté pour commenter.

