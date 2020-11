Le gouvernement craint la vente de vaccins russes illégaux contre le Covid-19 sur le marché noir britannique

Les ministres du gouvernement craignent de plus en plus que les commerçants noirs introduisent en contrebande des vaccins Covid-19 non autorisés en Grande-Bretagne pour tirer profit des personnes cherchant à se faire vacciner.Un haut fonctionnaire du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré que le gouvernement ne peut garantir que Les vaccins non autorisés ne pourront pas entrer dans le pays.Le bulletin d’information politique i coupe le bruit Il y a des craintes que les vaccins non prouvés, qui pourraient coûter des milliers de livres à ceux qui cherchent une protection, pourraient constituer un risque pour la santé, propager davantage le virus et augmenter la pression sur Le gouvernement «ne peut pas garantir» que les vaccins non testés n’entreront pas au Royaume-Uni «Il y a actuellement plus de 200 vaccins Covid testés dans des essais cliniques dans le monde, y compris le vaccin non homologué déjà utilisé en Russie» dit le responsable du DHSC. «Nous ne pouvons garantir qu’aucun d’entre eux ne sera disponible sur le marché privé.» La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), qui réglemente tous les médicaments au Royaume-Uni, serait l’organisation qui approuverait tous les vaccins utilisés au Royaume-Uni. , mais le responsable du DHSC a déclaré qu’une telle approbation serait extrêmement improbable pour tous les produits russes. Il a déclaré: «Je ne pense pas que le vaccin russe serait un jour autorisé au Royaume-Uni car il ne répondrait pas aux normes de sécurité requises.» Vaccins russes Un volontaire russe reçoit le vaccin Covid-19 Spoutnik V (Photo de Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images) En août, le ministère de la Santé de la Fédération de Russie a approuvé le vaccin Covid-19 Spoutnik V – anciennement connu sous le nom de Gam-Covid-Vac . Il a été développé par l’Institut de recherche Gamaleya à Moscou, mais les experts ont soulevé de sérieuses préoccupations quant à sa sécurité et son efficacité car il n’a pas encore entamé les essais cliniques de phase trois.Le mois dernier, la Russie a approuvé un deuxième vaccin appelé EpiVacCorona, mais cela n’a pas encore été Le mois dernier, la Russie a approuvé un deuxième vaccin appelé EpiVacCorona, mais il n’a pas encore fait l’objet d’essais critiques de phase trois.Un porte-parole du ministère de la Santé a mis en garde contre les soins de santé privés. une entreprise ou un commerçant du marché noir qu ‘«il est illégal de vendre ou de fournir un médicament non autorisé, tel que le vaccin développé en Russie». En vertu de la loi de 1968 sur les médicaments, le gouvernement a le pouvoir d’interdire l’importation et la vente de tout produit qu’il juge dangereux. Le gouvernement a ajouté: «Nous sommes prêts à déployer un vaccin Covid-19 dès que possible, mais seulement une fois qu’il a été prouvé pour être sûr et efficace grâce à des essais cliniques robustes, et approuvé pour une utilisation par l’autorité compétente. Les espoirs de vaccination augmentent Sur les douzaines de vaccins en cours de développement, seuls quelques-uns devraient être approuvés dans le monde entier, y compris les produits BioNTech / Pfizer et Astrazeneca / Oxford. Lundi, la société pharmaceutique mondiale, les Janssen Pharmaceutical Companies, commencera également les essais cliniques de son vaccin potentiel au Royaume-Uni, impliquant 6 000 volontaires à travers le pays. Janssen fait partie de Johnson & Johnson et est la dernière étude au Royaume-Uni, financée conjointement par le groupe de travail sur les vaccins du gouvernement britannique.

