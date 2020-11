Le gouvernement britannique ouvre des pourparlers avec Team Biden alors que Boris Johnson attend le premier appel téléphonique avec le président élu

Des responsables britanniques ont ouvert des pourparlers avec des membres de l’équipe de Joe Biden pour tenter de forger une relation avec le président élu avant même qu’il ne parle à Boris Johnson pour la première fois.Le Premier ministre attend d’entendre le nouveau président au milieu des craintes qu’il pourrait être a fait baisser la liste des dirigeants mondiaux à contacter en raison de sa proximité perçue avec Donald Trump. M. Johnson dit qu’il peut travailler avec M. Biden sur des questions telles que le changement climatique et la défense.Le président élu a interdit à ses collaborateurs de parler à tout gouvernement étranger avant les élections, afin d’éviter une répétition de la controverse sur les liens de M. Trump avec la Russie en 2016. Mais cette interdiction a expiré le jour du scrutin et les diplomates britanniques tentent de rattraper le temps perdu en discutant avec des collaborateurs clés de la manière dont la Grande-Bretagne et les États-Unis peuvent travailler ensemble dans les années à venir. a déclaré: « Tous ces canaux arrière qui nous ont été fermés jusqu’à présent, les freins sont légèrement desserrés. » Une autre complication est qu’une fois que M. Biden commence à nommer formellement des personnes à des postes dans son administration, ils doivent cesser de parler aux autres gouvernements en attendant les auditions de confirmation du Sénat. du premier appel téléphonique entre le Premier ministre et le président élu. Interrogé sur le moment où les deux dirigeants prendraient la parole, le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré: «Ce n’est pas quelque chose qui nous préoccupe… Les États-Unis et le Royaume-Uni ont bien plus en commun que des divisions. nous, et nos pays se mobiliseront pour protéger nos valeurs communes. » Il a nié que les commentaires antérieurs du Premier ministre, affirmant que Barack Obama était anti-Brexit en raison de son héritage «partiellement kényan», affecteraient la relation et a déclaré que les dirigeants ne «relanceraient ni ne revisiteraient de vieux commentaires». d’avoir contacté des gouvernements étrangers avant les élections (Photo: AP) Environnement George Eustice a rejeté l’idée que M. Biden, qui a décrit M. Johnson comme un «clone» du président sortant l’année dernière, serait éloigné du Royaume-Uni après sa prise de pouvoir. Il a déclaré à la BBC: « Les gens disent toutes sortes de choses lors d’une campagne présidentielle, mais il y a toujours une relation très étroite entre le Royaume-Uni et les États-Unis, sur la défense et la sécurité en particulier. » Cela dure quels que soient les occupants du n ° 10 et la Maison Blanche le sont, et je soupçonne que maintenant Joe Biden est président, lui et le Premier ministre voudront consolider une relation très importante. »Espoirs commerciaux M. Eustice a ajouté que le gouvernement espérait« reprendre »les négociations commerciales avec l’administration Biden lorsque il prend ses fonctions en janvier. Interrogé sur le point de savoir si les négociations devaient recommencer à zéro, M. Eustice a déclaré: «Ce n’est pas le cas si la nouvelle administration est heureuse de reprendre là où la précédente a fait. C’est possible et quelque chose que nous allons explorer, mais il est trop tôt pour le dire vraiment. Il se peut qu’évidemment, le temps qu’il faut à une nouvelle administration pour prendre racine signifie qu’il y a un certain retard dans le temps, mais nous verrons une fois qu’ils seront correctement en place. »Gordon Brown a prédit que le nouveau président visiterait au moins le Royaume-Uni deux fois l’année prochaine, au sommet du G7 et à nouveau à la conférence COP 26 sur le changement climatique à Glasgow. L’ancien Premier ministre a déclaré: «Joe Biden a toujours été un grand ami de la Grande-Bretagne.» Le résultat des élections perturbera la stratégie du gouvernement britannique sur le Brexit en l’obligeant à se concentrer davantage sur la protection de l’Irlande du Nord, a prédit le ministre irlandais des Affaires étrangères. Simon Coveney a décrit le nouveau président comme un «véritable ami de l’Irlande» et a souligné que le démocrate avait déjà mis en garde contre les implications possibles du Brexit pour la frontière irlandaise: «Je pense maintenant que Joe Biden sera le prochain Président des États-Unis, je pense certainement que ce sera une pause de réflexion dans le n ° 10, pour garantir que les questions irlandaises soient prioritaires alors que nous essayons de clôturer cette phase de la négociation sur le Brexit. Starmer dit que les travaillistes devraient apprendre de Biden Sir Keir Starmer a appelé les travaillistes à tirer les leçons de la victoire de Joe Biden et à construire une large base de soutien des électeurs lors d’une fouille à l’aile gauche du parti. Le dirigeant travailliste a affirmé que le résultat des élections américaines, qui a vu le démocrate centriste vaincre Donald Trump par une marge d’au moins trois points de pourcentage, a montré l’importance d’écouter les électeurs après une défaite. Il a déclaré à LBC: «Je pense qu’il y a là une leçon pour le parti travailliste à propos de la création d’une coalition et de la recherche de personnes qui n’ont pas voté le parti travailliste et d’écouter et de s’engager d’une manière différente. «C’est quelque chose que je pense être très important pour le parti travailliste maintenant – pour tous les partis politiques, mais particulièrement pour le mien – c’est-à-dire que lorsque les gens ne votent pas pour vous, vous ne les regardez pas et vous dites mal ‘vous les regardez réellement et dites’ pouvons-nous avoir une discussion ‘, parce que si nous perdons une élection aussi mal que nous l’avons fait en décembre dernier, nous devons nous regarder plutôt que l’électorat et je pense qu’il y a quelque chose à propos de la formation d’une coalition ici et rassembler les gens. Beaucoup de la gauche travailliste étaient des partisans de Bernie Sanders et ont fait valoir qu’il serait plus susceptible de battre M. Trump qu’un candidat plus centriste tel que M. Biden ou son colistier Kamala Harris. Dans les heures qui ont suivi la clôture des urnes lors de l’élection présidentielle, lorsqu’il est apparu que M. Trump aurait pu surclasser les sondages d’opinion, certains partisans de Jeremy Corbyn ont affirmé que le résultat était un signe que des idées politiques radicales seraient nécessaires pour battre les titulaires de droite.

