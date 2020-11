Le gouvernement accusé par ses pairs d’agir comme une «  dictature du tiers monde  » sur le projet de loi sur le marché intérieur

Hier soir, des pairs ont déchiré le projet de loi sur le marché intérieur du gouvernement en raison de mesures controversées qui annulent certaines parties de l’accord de retrait du Brexit.Downing Street a insisté sur le fait que la législation était un «filet de sécurité vital» pour le processus de paix en Irlande du Nord et a déclaré que la Chambre des communes annulerait tout changement. Mais de nouvelles critiques du projet de loi ont été formulées par deux anciens dirigeants conservateurs, qui ont averti que – en particulier compte tenu de l’élection de Joe Biden à la présidence – il risquait de nuire au Royaume-Uni sur la scène internationale. Lors d’une conférence hier soir, l’ancien Premier ministre conservateur Sir John Major a déclaré que les avocats étaient «incrédules» face à la législation et ont affirmé qu’elle avait «nui à notre réputation dans le monde». «Lamentable» et l’ancien dirigeant conservateur Lord Howard a déclaré que le Royaume-Uni établirait un «Exemple lamentable» s’il enfreignait le droit international. Le président élu Biden a clairement exprimé ses inquiétudes concernant le projet de loi, en tweetant en septembre: «Nous ne pouvons pas permettre au G ood Friday Accord qui a apporté la paix en Irlande du Nord pour devenir une victime du Brexit. »Lorsque la législation a été présentée aux Communes, le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a attisé la controverse en admettant qu’elle enfreignait le droit international de manière« spécifique et limitée ». Le Premier ministre John Major a déclaré que la législation avait «nui à notre réputation dans le monde» (Photo par Chris J Ratcliffe – WPA Pool / Getty Images) Des clauses du projet de loi donnent aux ministres le pouvoir de passer outre les éléments clés de l’accord de divorce conclu avec l’UE l’année dernière S’exprimant hier à l’étape de la commission de la législation, Lord Howard a déclaré que rien n’avait changé depuis l’admission de M. Lewis. Il a déclaré: «À ma connaissance, aucun ministre du gouvernement n’a cherché à «Comment pouvons-nous reprocher à d’autres pays – la Russie, la Chine, l’Iran – si leur comportement devient répréhensible alors que nous-mêmes avons si peu de considération pour les traités auxquels nous souscrivons, n nous donnons nous-mêmes un exemple si lamentable? »Le pair conservateur et ancien ministre du Cabinet Lord Clarke a accusé le gouvernement d’agir comme une« dictature du tiers monde ». À l’écart du Parlement, lors d’une conférence préenregistrée à Middle Temple hier soir, l’ancien Premier ministre Sir John a déclaré que le projet de loi était «sans précédent dans toute notre histoire – et pour une bonne raison». Il a ajouté: «Les avocats du monde entier sont incrédules que le Royaume-Uni – souvent considéré comme le berceau même de l’État de droit – puisse se donner le pouvoir de «Nous sommes une puissance de deuxième rang de premier plan, mais, au cours du prochain demi-siècle, malgré nos performances, notre petite taille et notre population font qu’il est probable que nous serons dépassés par la croissance d’autres pays beaucoup plus grands. Le ministre du Cabinet, Lord Clarke, a accusé le gouvernement d’agir comme une «dictature du tiers monde» (Photo par Peter Summers / Getty Images) «Au cours des dernières décennies, nous nous sommes consolés en disant que nous« frappons au-dessus de notre poids »dans les affaires internationales. Je pense que c’était vrai – mais c’était alors et c’est maintenant. « Notre forte influence internationale reposait sur notre histoire et notre réputation, étayée par notre appartenance à l’Union européenne et notre alliance étroite avec les États-Unis. » Soudain, nous ne sommes plus plus un pont irremplaçable entre l’Europe et l’Amérique. Nous sommes maintenant moins pertinents pour eux deux. »« Filet de sécurité vital »Avant le vote des Lords, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré:« Les députés ont soutenu le projet de loi sur le marché intérieur par 340 voix contre 263 en septembre et nous restons d’avis que les clauses sont essentielles filet de sécurité. « Nous avons clairement indiqué qu’en tant que gouvernement responsable, nous ne pouvons pas permettre que le processus de paix ou les marchés intérieurs du Royaume-Uni soient compromis par inadvertance par des conséquences involontaires du protocole. » Tout amendement de Lords sera pris en compte à son retour à la Chambre des communes mais nous considérons ces clauses comme un filet de sécurité vital. »

Artisans Du Monde Le ballotin de chocolats fins - 200gr Avec cet assortiment de 200gr chocolats, vos sens vous feront voyager dans toute l’Amérique Latine. Du cacao péruvien, dominicain , en passant par l’Equateur ou la Colombie, la richesse de ce ballotin satisfera les palets des plus gourmets d’entre vous ! Ingrédients : Sucre blond de canne*°, pâte de

Rue Des Plantes Glycémie 120 gélules, le chrome contribue au maintien d'une... Ce complément alimentaire à base de chrome contribue au maintien d'une glycémie normale. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les bienfaits des plantes, nous vous recommandons de faire des recherches par vous-même car la loi Française limite la liberté d'expression concernant les vertus des

Rue Des Plantes Glycémie 60 gélules, le chrome contribue au maintien d'une... Ce complément alimentaire à base de chrome contribue au maintien d'une glycémie normale. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les bienfaits des plantes, nous vous recommandons de faire des recherches par vous-même car la loi Française limite la liberté d'expression concernant les vertus des

Maisons du Monde Canapé d'angle gauche 5 places gris anthracite City Avec sa large méridienne, ce canapé d'angle 5 places CITY vous offrira un bel espace pour vous relaxer au salon. Revêtu de tissu gris anthracite, ce canapé d'angle gauche s'associera parfaitement à votre univers contemporain. Le détail déco: ses pieds en métal pour une ligne résolument moderne. Notre conseil:

Maisons du Monde Canapé d'angle droit convertible 6 places en lin lavé Barcelone Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Le beige a le vent en poupe ! Couleur classique chic par excellence, il s’intégrera

Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 3/4 places bleu gris Montréal La tendance est à la sobriété avec le canapé d'angle convertible 3/4 places bleu gris MONTREAL . Ses lignes épurées s'inscrivent dans un style minimaliste pour lui permettre de s'intégrer à tous les types d'intérieur. Pour un coin cosy chaleureux, son coloris bleu pourra être rehaussé avec des coussins et