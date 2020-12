Le gouvernement a été exhorté à veiller à ce que Sir Philip Green couvre le déficit des retraites des employés des ateliers

Le gouvernement a été instamment prié de veiller à ce que Sir Philip Green couvre tout déficit du régime de retraite Arcadia, 13 000 employés du commerce de détail risquant de perdre leur emploi suite à l’effondrement du groupe. Le secrétaire aux affaires fantôme du Labour, Ed Miliband, a déclaré aux députés que le magnat avait un «devoir moral» envers son personnel après que le groupe Arcadia, qui comprend Topshop, Burton et Dorothy Perkins, soit entré dans l’administration. Mais M. Miliband a déclaré à la Chambre des communes: «Philip Green a un devoir moral envers les travailleurs d’Arcadie. Sa famille a reçu un dividende de 1,2 milliard de livres sterling de la société, le plus important de l’histoire du Royaume-Uni, plus de trois fois le déficit des retraites. Exhortant le gouvernement à appeler publiquement Sir Philip à combler tout déficit, il a déclaré: «Les travailleurs d’Arcadie ne devraient pas payer le prix de l’avidité de Philip Green.» Arcadia appartient à Sir Philip Green (Photo: Getty) Le ministre des Affaires, Paul Scully, a déclaré que ceux qui recevaient déjà leur pension continueraient à être payés tandis que les autres membres recevraient «au moins les niveaux de compensation de la Caisse de protection des pensions». Il a ajouté que le gouvernement «se tient prêt» à soutenir les travailleurs dont les emplois sont menacés en raison de l’effondrement d’Arcadia Group et de Debenhams. Les analystes estiment qu’Arcadia a un déficit de fonds de pension de 350 millions de livres sterling. En savoir plus Fermetures de Debenhams: échecs imputés au fait que la direction est « complètement déconnectée » du marché cible Boris Johnson a déclaré que le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, avait écrit au service de l’insolvabilité pour examiner la conduite des administrateurs d’Arcadia. Lady Tiny Green, la propriétaire ultime du groupe de mode Arcadia, a déclaré qu’elle accélérait un fonds de contribution prévu de 50 millions de livres sterling, selon le Daily Mail. L’année dernière, elle s’est engagée à verser 100 millions de livres sterling dans le fonds en trois versements dans le cadre d’un plan de restructuration du groupe. Deux versements de 25 millions de livres sterling ont déjà été payés et les 50 derniers millions de livres sterling dus en septembre prochain sont avancés, selon un communiqué. Un autre coup dur pour le secteur de la vente au détail, la chaîne de vêtements pour femmes Bonmarché s’est effondrée dans l’administration pour la deuxième fois en un peu plus d’un an, mettant en danger plus de 1500 emplois. Les administrateurs ont déclaré que les 225 magasins de la société resteraient ouverts et qu’il n’y avait pas de redondance dans la mesure où elle cherchait un accord de sauvetage. En savoir plus Fermetures de Debenhams: des dizaines de milliers de travailleurs risquent de perdre leur emploi à la suite de l’effondrement du groupe Arcadia Le site Web de Debenhams a été submergé alors que les acheteurs à la recherche de bonnes affaires affluaient en ligne pour la vente de liquidation de l’entreprise après son effondrement avec 12000 emplois à risque. La forte demande a conduit à de longues files d’attente virtuelles et en milieu de matinée, le site s’était écrasé. Un porte-parole a déclaré avoir vu «des niveaux de visites sans précédent». Une file d’attente virtuelle était toujours en place à 17 heures. La vente devrait faire pression sur les détaillants rivaux pour qu’ils égalent les prix de vente incendiaire. Les magasins Debenhams devraient rester ouverts jusqu’à la nouvelle année.