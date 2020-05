Le Google Pixel 5 pourrait être un téléphone plus abordable pour les masses

– Publicité –



Mises à jour de Google Pixel 5: L’une des principales raisons de l’échec de Google Pixel est le MRSP qu’il propose. S’ils changent le prix BOOM !!! les ventes planteront tous les enregistrements. Cela pourrait être changé avec le pixel 5.

Qu’est-ce que googler?

Récemment, de grandes nouvelles ont chuté, ce qui a affecté la réputation de Google dans le domaine de la photographie. La nouvelle était que Mario Queiroz et Marc Levoy avaient quitté Google, les deux étant une partie importante de la technologie Camera du pixel. Rick Osterloh, vice-président directeur du matériel chez Google a été déçu après le lancement de Pixel 4, et la société voulait prendre du recul par rapport au pixel 5.

Puce bon marché

La fuite la plus importante si Google Pixel 5 est que Google abandonnera la puce SoC et mettra une autre version moins chère de la puce. La société a offert le SoC sur le Pixel 4, et il a offert un utilitaire extrêmement niche. Cependant, la plupart des utilisateurs ont désactivé cette fonction pour économiser la batterie.

– Publicité –

Les deux principaux inconvénients du pixel 5 peuvent être la puce bon marché au lieu de Soc et l’évasion du coûteux Snapdragon 865 et la mise à disposition d’une puce abordable 765G Snapdragon ou le plus récent modèle de celui-ci.

Pixel 5 à petit prix?

La meilleure partie du Pixel de cette année sera qu’il ne brûlera pas un trou dans notre poche. Les rumeurs suggèrent que le Pixel 4a pourrait même être en dessous du prix de l’iPhone SE.

Les ventes de pixel 4 ont chuté après le pixel 3, l’une des raisons en est qu’un téléphone Google a une durée de vie plus longue par rapport à ses concurrents, l’iPhone qui devient obsolète avec un an, et le processeur commence à changer dès deux nouvelle version iPhone.

Un Pixel 5 moins cher serait une avancée audacieuse et ferait de la série Pixel une option plus attrayante pour les acheteurs potentiels.

– Publicité –