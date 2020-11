Le Google Pixel 5 n’est pas si solide, rapportent les utilisateurs

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le Google Pixel 5 aurait des problèmes de volume irréparables.

Certains utilisateurs disent que le volume diminue de manière aléatoire tout en regardant des vidéos.

D’autres rapportent que le téléphone a tendance à devenir trop fort et que les curseurs de volume ne fonctionnent pas.

Plusieurs utilisateurs de Google Pixel 5 rencontrent des problèmes avec le volume du téléphone. Ils se sont rendus sur les forums d’assistance officiels de Reddit et de Google pour dire que les commandes de volume du Pixel 5 étaient faussées.

Il semble y avoir deux problèmes distincts avec le téléphone. Certains utilisateurs ont remarqué que le volume continuait de baisser de manière aléatoire lors de la lecture de vidéos, tandis que d’autres rapportent qu’il devient trop fort pour des choses comme les notifications, les captures d’écran, le déclencheur de l’appareil photo et d’autres sons du système. Ce dernier semble être un problème plus courant et le réglage des curseurs de volume ne permet pas de résoudre le problème.

«J’ai remarqué cela pour la première fois lorsque je suis allé enregistrer un message vocal dans WhatsApp; toucher le micro et le relâcher tous deux produisait des sons très forts. J’ai essayé la même chose dans l’application de messagerie native fournie avec le téléphone; alors que le son n’est pas aussi désagréable, il reste excessivement fort, ignorant mes réglages de volume. L’exemple le plus évident est peut-être le son de la capture d’écran. Ces choses sont bruyantes et ne se soucient pas de ce que je fais avec mes curseurs de volume », écrit un utilisateur de Pixel 5 mécontent.

Apparemment, la seule façon de baisser le volume du téléphone est de le mettre en mode silencieux ou de le faire vibrer. La réinitialisation d’usine de l’appareil, comme l’ont essayé certains, n’aide pas non plus.

Que dit Google?

Les plaintes concernant les problèmes de volume du Pixel 5 ont augmenté au cours du dernier mois environ. Les utilisateurs disent qu’ils n’ont pas eu de succès avec l’assistance Google. Cependant, un spécialiste de la communauté Google avait ceci à dire sur le fil de discussion officiel du forum:

Avec chaque nouveau téléphone Pixel, nous travaillons à améliorer les volumes pour nous assurer que les clients ne manquent pas les appels téléphoniques et les notifications importants. Sur le Pixel, les paramètres des sonneries et des notifications sont liés ensemble, de sorte que ces changements de volume affectent ces deux paramètres. Merci pour vos commentaires sur ces paramètres et nous nous efforcerons d’apporter des améliorations dans les futures mises à jour du Pixel 5.

La réponse fait clairement défaut dans la mesure où elle ne résout pas vraiment les problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés. Nous espérons que Google contactera les utilisateurs de Pixel 5 concernés, comme il l’a fait pour le problème d’écart d’écran du téléphone.