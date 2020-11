Le golfeur australien Lukas Michel révèle une solution au débat sur la distance du golf

Les Masters seront en direct sur 9GEM à partir de vendredi matin.

Le débat sur la distance du golf sera probablement au centre des préoccupations lorsque le Masters commencera ce soir à Augusta National, avec tous les yeux rivés sur le favori, Bryson DeChambeau.

Le joueur de 27 ans a transformé son corps au cours des 12 derniers mois, ajoutant environ 20 kg de muscles grâce à un régime riche en protéines et à un régime d’entraînement tortueux.

Cela a conduit DeChambeau à frapper des distances ridicules, l’Américain tweetant récemment une photo de son premier 400 verges (365 mètres). Il menace de se moquer du parcours historique d’Augusta National, qui a été conçu il y a 90 ans.

Bien que le cours ait été allongé au cours des dernières décennies, le plus célèbre étant « à l’épreuve du tigre » à la fin des années 1990, DeChambeau aura probablement un fer court, même un coin, pour son deuxième tir dans certains des par-cinq.

Bryson DeChambeau. (Getty)

L’un des cinq Australiens au départ de la 84e édition du célèbre tournoi, l’amateur Lukas Michel, s’est particulièrement intéressé au débat, après avoir été employé depuis un an par le concepteur de parcours australien, Mike Clayton, lui-même ancien pro.

Avec son chapeau de créateur, Michel admet qu’il est probable que les organes directeurs du sport devront prendre des mesures pour empêcher la technologie de rendre les cours classiques obsolètes.

« C’est vraiment intéressant, les architectes ont toujours défendu cela », a déclaré Michel à Wide World of Sports.

«Même Alistair McKenzie (qui a conçu Augusta National il y a 90 ans) disait que la balle de golf doit être plus courte, et maintenant elle va beaucoup plus loin qu’elle ne l’était à l’époque.

« Mais à un moment donné, une décision doit être prise. Il semble définitivement que cela devrait l’être maintenant.

« Si vous deviez recommencer le golf, à partir d’une ardoise vierge, vous auriez probablement trouvé un nombre de distance de conduite qui serait loin d’être près de 370 verges (340 mètres). C’est juste ridicule.

« Je pense que 150 mètres (137 mètres) serait bien, vous marcheriez sur des distances plus courtes entre les tirs, moins de temps passé à marcher sans but et plus de temps à frapper. J’ai juste l’impression que le golf doit être plus court. Vous utiliseriez moins de terrain. , moins de ressources, moins d’eau, c’est un peu incontrôlable.

« Mais les gens disent ça depuis un siècle! »

Michel fera ses débuts en Masters ce soir, après avoir gagné sa place en devenant le premier vainqueur international du tournoi américain Mid-Amateur en septembre 2019.

Lukas Michel en action à l’US Open en septembre. (Getty)

Plus tôt cette semaine, il a révélé à Wide World of Sports comment il pourrait être bloqué aux États-Unis après le Masters, après avoir annulé trois vols de retour vers l’Australie ces dernières semaines.

Membre du club métropolitain de Melbourne, il dit que les conditions à Augusta National sont très similaires à celles de la maison, le tournoi quittant sa date habituelle d’avril en raison de la pandémie COVID-19.

« C’est vraiment similaire au golf dans la ceinture de sable de Melbourne », a-t-il expliqué.

« Parce que nous jouons en novembre, et qu’ils ont eu un automne chaud (automne), les surfaces sont exactement ce que nous avons à Melbourne. Ils sur-ensemencent normalement du ray-grass, mais cela n’a pas encore pris. Donc, c’est en fait de l’herbe des Bermudes autour du parcours, avec des greens en gazon courbé, ce que nous jouons au Metropolitan et au Royal Melbourne.

« Ce sera un environnement vraiment familier pour jouer au golf. »

Lukas Michel. (Getty)

L’intérêt du joueur de 26 ans pour la conception de parcours remonte à près de deux décennies. Il n’y avait pas d’histoire de golf dans sa famille, mais l’un des meilleurs parcours du pays n’était pas loin de sa maison d’enfance.

«J’ai grandi près du parcours du lac Karrinyup à Perth, je n’avais que huit ou neuf ans, et nous savions que ce superbe parcours était juste en bas de la route», a-t-il expliqué.

«Finalement, je suis entré dans le programme junior là-bas, et en 2006 ‘Clayts’ (Mike Clayton) est entré et a redessiné le plat principal là-bas. J’avais environ 12 ou 13 ans, je le regardais se dérouler et je me souviens avoir été vraiment fasciné par ce qui se passait.

« Je suis allé faire des promenades avec lui, il expliquait aux membres ce qui se passait. »

Il n’y aura pas de foule au August National cette année. (Getty)

Après avoir terminé ses études secondaires, Michel a déménagé à Melbourne où il y avait beaucoup plus d’opportunités dans l’industrie du golf. Par chance, le lac Karrinyup avait un accord réciproque avec le Metropolitan Golf Club sur la ceinture de sable de renommée mondiale.

«J’étais assis dans le pavillon un jour et j’ai entendu ce gars parler. Sa voix était familière et il avait l’air familier, et j’ai finalement compris que c’était Mike Clayton», a déclaré Michel.

« Nous avons commencé à jouer ensemble, et depuis que nous sommes devenus de meilleurs amis. L’année dernière, j’étais intéressé et il sentait qu’il y avait de la place pour que je l’aide, alors j’ai commencé à faire de l’architecture de parcours de golf avec lui. »

Bien qu’il ait un brillant avenir dans l’industrie du design, Michel essaie toujours de comprendre exactement comment il veut équilibrer une carrière de joueur avec une carrière hors du parcours.

« Je pense qu’indépendamment de la façon dont le jeu se passe, je veux toujours faire du design aussi », a-t-il déclaré.

«Que ce soit dans un an ou deux, ou dans 30 ans après une carrière professionnelle vraiment réussie, je ne sais pas.

« Mais avant tout, même si je suis en forme, jeune et capable, je veux vraiment essayer le côté joueur. »