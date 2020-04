Le golf avec vos amis est dirigé vers les trois consoles

Team17 et Blacklight Interactive ont révélé cette semaine que la sensation indé Jouez au golf avec vos amis arrive sur toutes les consoles. Croyez-le ou non, pendant un court laps de temps, ce jeu a fait fureur sur YouTube, car les joueurs en faisaient des vidéos sur tous les cours (tous les quatre à l’époque) de la manière la plus ridicule possible. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre des Seananners rire à un trou d’un coup impossible à partir d’un sphynx à ce jour. Maintenant, le jeu arrivera sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One, car le jeu sortira le 19 mai. Le jeu est disponible en pré-commande maintenant, et ceux qui pré-commander recevront le DLC « The Caddy Pack ». W qui comprend le chapeau Triceratops, Goose floaty, « Beanie » propeller hat, Rowboat floaty, Teacup hat, Australian ‘slouch’ hat (hat style outback). Vous pouvez consulter la bande-annonce de la console pour le jeu ci-dessous.

Compétition amicale: les joueurs peuvent ‘putt’ leurs compétences à l’épreuve contre 11 personnes en multijoueur en ligne.

Golf, avec vue: les greens de golf normaux sont alors l’année dernière, Jouez au golf avec vos amis propose plus de 10 cours uniques, chacun avec leur propre thème et lieu, dont un basé sur la franchise emblématique Team17, Vers.

Golf surpuissant: les joueurs peuvent entraver la progression de leurs amis avec des bonus disponibles dans les modes de jeu personnalisés. Jetez du miel, transformez leur balle en carré, ou congelez-les sur place pour prendre les devants et creuser un fossé entre amis.

Plusieurs modes de jeu: Parfois, le golf n’est que du golf, et parfois c’est du golf avec un panier de basket ou un but de hockey – les deux modes de jeu sont disponibles en plus du mode mini-golf classique.

Golf fabuleux: Rockez le fairway avec style, avec des skins déverrouillables, des chapeaux et des pistes pour les balles de golf.

