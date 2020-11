Le général G promeut le mid laner Karis, signe le jungler Flawless et l’entraîneur Ggoong

in

Photo via Riot Games

Gen.G, en train de renforcer son League of Legends La formation avant la saison 2021 de la LCK, a promu le mid laner de l’académie Kim «Karis» Hong-jo et signé le jungler Sung «Flawless» Yeon-jun et l’entraîneur Yu «Ggoong» Byeong-jun, a annoncé l’organisation aujourd’hui.

Avec Kim «Clid» Tae-min et Gwak «Bdd» Bo-seong sous contrat jusqu’en 2022, les nouveaux joueurs se disputeront probablement une place de départ dans l’équipe.

Karis, qui a rejoint la liste de l’académie du général G. en 2019, a connu une croissance exceptionnelle au cours de la dernière année, dominant dans la Ligue Ambition des stagiaires de la LCK. Flawless, malgré la sous-performance de son ancienne équipe SeolHaeOne Prince en 2020, s’est également montré prometteur en tant que joueur.

Le général G cherchera à consolider sa liste avec la signature de Ggoong, ancien entraîneur adjoint de Top Esports. Il rejoindra l’entraîneur Kim «Lyn» Da-bin et l’entraîneur-chef Ju «oDin» Yeong-dal, remplaçant Im «Tom» Jae-hyeon et Yeo «TrAce» Chang-dong, qui ont rompu les liens avec l’organisation en novembre.

Le général G a réalisé une solide performance à domicile en 2020, mais en ce qui concerne les événements internationaux avec la Mid-Season Cup en mai et le championnat du monde en septembre, l’équipe a laissé beaucoup à désirer. En fin de compte, après une phase de groupes aller-retour, ils ont perdu 3-0 contre le G2 Esports européen.

Avec la nouvelle liste, le général G sera impatient de corriger ses torts en 2021.