Le géant de la technologie Apple prévoit d’être à 100% neutre en carbone d’ici 2030

Le géant de la technologie Apple prévoit d’être complètement neutre en carbone d’ici 2030, promettant que non seulement ses appareils n’auront «aucun impact climatique»

Dans 10 ans, mais étendra cette promesse à sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

Apple, basé à Cupertino en Californie, a présenté sa feuille de route pour le climat d’entreprise dans une annonce mondiale, déclarant que les changements proviendraient d’une série d’innovations technologiques dans la conception des produits, le traitement des matériaux et les opérations des fournisseurs.

Montre intelligente Apple

Apple a annoncé son intention de réduire les émissions de 75% d’ici 2030 tout en développant de nouvelles techniques d’élimination du carbone pour les 25% restants de son empreinte.

L’une des principales façons dont Apple réduira l’impact climatique de ses appareils est le recyclage. La société affirme que sa dernière innovation de recyclage est un robot appelé «Dave» qui démonte les iPhones pour collecter des terres rares. Apple a déclaré que «Dave» est la prochaine étape suivant sa ligne de robots de démontage iPhone «Daisy».

Par ailleurs, la société affirme que ses efforts en matière de chaîne d’approvisionnement comprennent un nouveau partenariat avec le Fonds vert américano-chinois et un investissement de 100 millions de dollars dans la montée en puissance de projets d’efficacité énergétique pour les fournisseurs d’Apple. La société affirme qu’elle a désormais pris l’engagement de plus de 70 fournisseurs d’utiliser une énergie 100% renouvelable pour produire des composants d’appareils Apple.

Pour améliorer le traitement des matériaux, Apple a déclaré qu’il soutenait actuellement le développement du processus révolutionnaire de fusion directe d’aluminium sans carbone avec deux de ses fournisseurs d’aluminium. La méthode de production avancée libère de l’oxygène, plutôt que des gaz à effet de serre, pendant le processus de fusion. Le premier lot de cet aluminium à faible teneur en carbone sera utilisé pour produire le nouveau MacBook Pro 16 pouces.

Apple Macbook Air

«Les innovations qui alimentent notre parcours environnemental ne sont pas seulement bonnes pour la planète – elles nous ont aidés à rendre nos produits plus écoénergétiques et à mettre en ligne de nouvelles sources d’énergie propre partout dans le monde», déclare Tim Cook, PDG d’Apple. «L’action climatique peut être le fondement d’une nouvelle ère de potentiel d’innovation, de création d’emplois et de croissance économique durable. Avec notre engagement en faveur de la neutralité carbone, nous espérons être une ondulation dans l’étang qui créera un changement beaucoup plus important.